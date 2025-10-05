חמאס מחזיק בסרטון נוסף של גיא גלבוע דלאל - שלא פורסם

תנאים קשים במיוחד: כתבנו יונתן רוה פרסם הערב (ראשון) פרטים חדשים על תנאי השבי של גיא גלבוע דלאל ואביתר דוד. על פי ההערכות, השניים הופרדו ככל הנראה, ומוחזקים כעת בנפרד. מצבם הבריאותי רעוע מאוד, לאחר שנתיים בשבי חמאס.

ל-i24NEWS נודע עוד, כי ההערכה המודיעינית היא שצולם סרטון נוסף של גיא גלבוע דלאל כשהשניים היו בשבי ביחד - אך הוא לא פורסם, זאת לאחר הביקורת השלילית שחמאס ספג לאחר הסרטון של אביתר דוד.

כזכור, בתחילת חודש אוגוסט אישרה משפחתו של החטוף אביתר דוד לפרסם תיעוד שהופץ על ידי חמאס. בסרטון הקשה לצפייה, נראה בין היתר אביתר עם את חפירה בידו, כשהוא כורה לעצמו קבר בהוראת מחבלי ארגון הטרור. "אין לי מושג אם יהיה אוכל, אין לי שמץ של מושג. אני כבר לא אוכל, לא יודע כמה ימים ברצף, ונמצא פה במצב מאוד מאוד קשה כבר הרבה מאוד זמן. כבר כמה חודשים", אומר אביתר בסרטון.

כחודש לאחר מכן, חמאס פרסם סרטון בו נראים שני חטופים - גיא גלבוע דלאל ואלון אהל. בתיעוד ניתן לראות את מצבם הקשה של השניים - ומספר ימים לאחר מכן אמו של גיא חשפה כי הוא מוחזק מעל הקררקע בעיר עזה, ומשמש כמגן אנושי למחבלים.