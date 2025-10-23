דיווח: "המתווכות מנסות להוביל לביטול מינויו של בלייר"
דיווח לבנוני: "קטאר, טורקיה ומצרים מסתייגות ממינוי טוני בלייר ליו"ר 'מועצת השלום' של הממשל האמריקני" • תמיר אדר הובא למנוחות • רוביו תקף את אישור החוק לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון • כל העדכונים
תמיר אדר הובא למנוחות, שנתיים לאחר שנחטף לרצועת עזה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר טרם המראתו לישראל כי "החוק לריבונות ביהודה ושומרון יסכן את ההסכם עם עזה".
תמיר אדר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר עוז שנפל בקרב הגנה ב-7 באוקטובר, הובא למנוחות. אחיו ניר ספד לו: "אני מלא בגאווה על מי שהיית כל חייך ועל המורשת שאתה משאיר, אני כועס שביום הקדוש הזה אני צריך להרגיש אשמה ובושה על כך שאני זוכה לפרידה לפני משפחת גולדין האצילה, לא אשקוט עד השבת החטוף האחרון" (ארנולד נטייב)
דיווח ערבי: הרוג בתקיפת כטב"ם ישראלי בעיירה בני סוהילא, מזרחית לח'אן יונס (ניר מגנזי)
עיתון אל-אח'באר הלבנוני דיווח כי "קטאר, טורקיה ומצרים מסתייגות ממינוי טוני בלייר ליושב ראש 'מועצת השלום' של הממשל האמריקני". עוד נכתב כי המדינות מנסות לשכנא את ממשל טראמפ לבטל את המינוי (ניר מגנזי)
דיווחים בעזה בשעות האחרונות על ירי ארטילרי במרכז ובדרום הרצועה (ניר מגנזי)
מקור מצרי לעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי: מצרים והמתווכות מנסות לבנות קונצנזוס פנים-פלסטיני על אופי הוועדה הטכנוקרטית א-פוליטית, שתפקידה לנהל את רצועת עזה. ועדה זו, תהיה אחראית על ניהול השירותים הציבוריים והעירוניים לתושבי הרצועה ותורכב מפלסטינים ומומחים בין-לאומיים, תחת פיקוח של "מועצת השלום", שהנשיא טראמפ יעמוד בראשה (ניר מגנזי)
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר טרם המראתו לישראל כי "החוק לריבונות ביהודה ושומרון יסכן את ההסכם עם עזה" (מעיין רפאל)