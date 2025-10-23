תמיר אדר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ ניר עוז שנפל בקרב הגנה ב-7 באוקטובר, הובא למנוחות. אחיו ניר ספד לו: "אני מלא בגאווה על מי שהיית כל חייך ועל המורשת שאתה משאיר, אני כועס שביום הקדוש הזה אני צריך להרגיש אשמה ובושה על כך שאני זוכה לפרידה לפני משפחת גולדין האצילה, לא אשקוט עד השבת החטוף האחרון" (ארנולד נטייב)

