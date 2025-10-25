היום ה-750 למלחמה: האתר התימני "דיפנס ליין", המתנגד לשלטון החות'ים, מדווח כי ארגון הטרור נערך להודיע על מותם של כמה מבכיריו שנפגעו בתקיפות ישראליות ואמריקניות בחודשים האחרונים. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה, הרוג במקום.

התקיפה בחארוף: בלבנון מדווחים על הרוג (הדר טבשי) אתר החדשות התימני "דיפנס ליין", המתנגד לשלטון החות'ים, דיווח מפי מקורותיו כי ארגון הטרור נערך להודיע על מותם של כמה מבכיריו, ולארגן הלווית רשמיות לכבודם. האתר ציין כי ההרוגים נפגעו בתקיפות ישראליות ואמריקניות בחודשים האחרונים (הדר טבשי) דיווחים בלבנון על תקיפה אווירית בעיירה חארוף שבדרום המדינה (הדר טבשי) צה"ל הודיע אמש כי חיסל בתקיפה אווירית בכפר זוטר א-שרקיה מחבל חיזבאללה, שעסק בניסיון שיקום יכולות צבאיות של ארגון הטרור