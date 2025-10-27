לראשונה מאז ה-7.10: הוסר המצב המיוחד בעורף בדרום הארץ
מטה המשפחות: חמאס יודע איפה החללים, קוראים להפעלת מנופי לחץ • מלך ירדן: "כוחות בינלאומיים ידחו את הבקשה 'לאכוף' את השלום ברצועה • דיווחים בעזה: 2 הרוגים בתקיפות ישראליות ברצועת עזה • עדכונים שוטפים
מטה משפחות החטופים קרא הבוקר (שני) לממשלה ולמתווכות להפעיל את מנופי הלחץ על חמאס, שיודע "היטב היכן נמצאים כל החללים, חלפו שבועיים מאז שפג המועד שנקבע להשבתם". הרמטכ"ל זמיר ייפגש עם שורדי שבי. דיווח פלסטיני על הרוג בתקיפת כלי טיס במרכז הרצועה.
עבדאללה מלך ירדן: "כוחות בינלאומיים ידחו את הבקשה 'לאכוף' את השלום בעזה" (לינה עבד)
שגריר מצרים בלבנון: "נדרשת פעולה אזורית לעצירת ההסלמה הישראלית במדינה" (לינה עבד)
שנתיים לתחילת התמרון הקרקעי ברצועת עזה: צה"ל חושף תיעוד חדש ממבצע "ארנון" לחילוצם של החטופים אלמוג מאיר ג'אן, אנדריי קוזלוב, שלומי זיו ונועה ארגמני (ינון שלום יתח)
דיווח פלסטיני: הרוג בתקיפת כלי טיס לעבר קבוצת פלסטינים מזרחית לח'אן יונס (לינא עבד)
מטה משפחות החטופים: חמאס יודע היטב היכן נמצאים כל החללים. חלפו שבועיים מאז שפג המועד שנקבע להשבתם והם עדיין מוחזקים בידי חמאס, אנו קוראים לממשלה ולמתווכות להפעיל מיידית את כל המנופים המצויים בידיהן - עד לעמידה מלאה בהתחייבויותיו של חמאס (ארנולד נטייב)
הרמטכ"ל זמיר והפיקוד הבכיר של צה"ל ייפגשו היום עם שורדי שבי ומשפחות שכולות (ינון שלום יתח)
לאחר שכוח יוניפ"ל טען אמש כי הותקף על ידי רחפן ישראלי, דובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, כתב בחשבון ה-X שלו כי "כלי טיס נפל אמש במרחב כפר כילא, חקירה ראשונית מעלה כי כוח יוניפ"ל, שהיה קרוב למקום הנפילה, ירה לעברו על אף שלא היווה עבורם איום". אדרעי הוסיף כי לא בוצע ירי ישיר לעבר כוח האו"ם, ושהאירוע נמצא בבדיקה
מקור רשמי ברשות הפלסטינית ל"סקיי ניוז" בערבית: איננו מסכימים לנהל את הוועדה המנהלית של עזה עם חמאס, עמדת הרשות היא כי העומד בראשה חייב להיות שר בממשלה הפלסטינית. הוסכמו פרמטרים מסוימים, אך חמאס הפר את ההבנות בכך שפרסם הצהרה משותפת עם ארגונים אחרים (לינא עבד)
דיווחים פלסטיניים: כוחות הביטחון עצרו שבעה חשודים במהלך פעילות במחנה הפליטים עקבת ג'בר, סמוך ליריחו (לינא עבד)