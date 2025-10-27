לאחר שכוח יוניפ"ל טען אמש כי הותקף על ידי רחפן ישראלי, דובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף-משנה אביחי אדרעי, כתב בחשבון ה-X שלו כי "כלי טיס נפל אמש במרחב כפר כילא, חקירה ראשונית מעלה כי כוח יוניפ"ל, שהיה קרוב למקום הנפילה, ירה לעברו על אף שלא היווה עבורם איום". אדרעי הוסיף כי לא בוצע ירי ישיר לעבר כוח האו"ם, ושהאירוע נמצא בבדיקה

