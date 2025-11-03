בשארה בחבח, המתווך האמריקני בהסכם לסיום המלחמה, אמר בריאיון לעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי כי חמאס הראה נכונות להתפרק מנשקו הכבד. בחבח, ממוצא פלסטיני במקור, אמר כי גורמים בממשל טראמפ הודיעו כי וושינגטון מוכנה לקבל נוסח המחייב זאת בלבד. ארגון הטרור "אמר לי שהוא מחויב לא לפתח נשק כבד ברצועה או להבריח לתוכה", הוסיף (הדר טבשי)