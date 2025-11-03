דיווח: חמאס והצלב האדום ייכנסו לשג'אעייה כדי לאתר חללים
אל"מ אסף חממי, סמ"ר עוז דניאל וסרן עומר נאטורה הושבו לישראל • טראמפ: דחפתי את נתניהו כדי שיסכים להפסקת האש • המתווך בחבח: הממשל האמריקני מוכן לקבל התפרקות של חמאס מנשקו הכבד בלבד • עדכונים שוטפים
משרד ראש הממשלה עדכן הבוקר (שני) כי החללים שהושבו לישראל הם אלוף-משנה אסף חממי, סמל-ראשון עוז דניאל וסרן עומר נאטורה. טראמפ: נאלצתי לדחוף את נתניהו כדי שיסכים להפסקת אש. המתווך האמריקני בחבח: הממשל בארצות הברית מוכן לקבל התפרקות של חמאס מנשקו הכבד בלבד.
צה"ל: חוסלו מספר מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות בדרום הרצועה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי (ארנולד נטייב)
דיווחים בלבנון על תקיפת רכב בעיירה א-דוויר, הסמוכה לא-נבטיה שבדרום המדינה (ניר מגנזי)
דיווח ברצועה: שני פלסטינים נהרגו מירי באזור רפיח (הדר טבשי)
ראש ממשלת קטאר: "עובדים על מנדט ברור לכוחות בינלאומיים בעזה" (הדר טבשי)
הרמטכ״ל בפתיחת כנס ״מישירים מבט״ למפקדי המסגרות הלוחמות במילואים: ״אתם פעלתם בצורה מופתית. מערך המילואים מעולם לא הופעל לאורך זמן רב כל-כך, בריבוי זירות ובתשלום מחירים קשים בחללים, בגוף ובנפש. אנחנו בתקופת מעבר חיונית ובתפנית מערכתית, אנחנו לא במלחמה מלאה ולא בשגרה. אנחנו מגיעים לפרק הזה מתוך עוצמה אדירה והישגים רב-זירתיים חסרי תקדים״ (ינון שלום יתח)
ערוץ "אל-ערבי" הקטארי מדווח כי צוותי חמאס והצלב האדום צפויים להיכנס לשכונת שג'עאיה בעיר עזה, כדי לחפש אחר גופות חללים חטופים (הדר טבשי)
בשארה בחבח, המתווך האמריקני בהסכם לסיום המלחמה, אמר בריאיון לעיתון "א-שרק אל-אווסט" הסעודי כי חמאס הראה נכונות להתפרק מנשקו הכבד. בחבח, ממוצא פלסטיני במקור, אמר כי גורמים בממשל טראמפ הודיעו כי וושינגטון מוכנה לקבל נוסח המחייב זאת בלבד. ארגון הטרור "אמר לי שהוא מחויב לא לפתח נשק כבד ברצועה או להבריח לתוכה", הוסיף (הדר טבשי)
משרד ראש הממשלה: החללים שהושבו אמש מרצועת עזה הם אלוף-משנה אסף חממי, סמל-ראשון עוז דניאל וסרן עומר נאטורה. הליך הזיהוי הושלם ומשפחותיהם עודכנו (טל סבג, ינון שלום יתח)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בריאיון לתוכנית "60 דקות": נאלצתי לדחוף את נתניהו על מנת שיסכים להפסקת אש. "אני עובד איתו טוב מאוד, הייתי צריך לדחוף אותו קצת ועשיתי עבודה טובה בכך", אמר.