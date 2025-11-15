לבנון: כוחות יוניפי"ל של האו"ם תועדו נכנסים לשטח המיוער של אחד הכפרים במחוז א-נבטיה שבדרום המדינה, ללא ליווי של צבא לבנון (לינא עבד)

https://x.com/i/web/status/1989664580696772715 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .