דיווחים בלבנון: כטב"ם ישראלי התרסק בדרום המדינה

מקורות ישראליים ל"אל-ערביה": צה"ל מכין תוכנית חירום - אם הפסקת האש בעזה תקרוס • דיווחים ברצועה על ירי מסוקים ברפיח • יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי ייפגש עם השגריר האמריקני החדש • עדכונים שוטפים

כטב"ם ישראלי, ארכיון (למקום ולמצולם אין קשר לנאמר בכתבה)
כטב"ם ישראלי, ארכיון (למקום ולמצולם אין קשר לנאמר בכתבה)תומר נויברג / פלאש 90

מקורות ישראליים מסרו היום (שבת) לרשת "אל-ערביה" הסעודית כי צה"ל עובד על "תוכנית חירום" במקרה והפסקת האש תקרוס. יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי ייפגש עם השגריר האמריקני החדש. דיווח: כטב"ם ישראלי התרסק בכפר כילא שבדרום לבנון.

לבנון: כוחות יוניפי"ל של האו"ם תועדו נכנסים לשטח המיוער של אחד הכפרים במחוז א-נבטיה שבדרום המדינה, ללא ליווי של צבא לבנון (לינא עבד)

דיווחים ברצועה: מסוקי קרב מבצעים ירי כבד לעבר העיר רפיח שבדרום עזה (לינא עבד)

דיווחים בלבנון: כטב"ם ישראלי התרסק בכפרילא שבדרום המדינה (לינא עבד)

ערוץ "אל-ג'דיד" הלבנוני מדווח כי יו"ר הפרלמנט נביה ברי ייפגש ביום שני עם השגריר האמריקני החדש מישל עיסא (לינא עבד)

מקורות ישראליים לרשת "אל-ערביה" הסעודית: המעבר לשלב השני בתוכנית טראמפ עדיין תקוע, צה"ל עובד על "תוכנית חירום" ברצועה - למקרה והפסקת האש תקרוס

