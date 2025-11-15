דיווחים בלבנון: כטב"ם ישראלי התרסק בדרום המדינה
מקורות ישראליים ל"אל-ערביה": צה"ל מכין תוכנית חירום - אם הפסקת האש בעזה תקרוס • דיווחים ברצועה על ירי מסוקים ברפיח • יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי ייפגש עם השגריר האמריקני החדש • עדכונים שוטפים
מקורות ישראליים מסרו היום (שבת) לרשת "אל-ערביה" הסעודית כי צה"ל עובד על "תוכנית חירום" במקרה והפסקת האש תקרוס. יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי ייפגש עם השגריר האמריקני החדש. דיווח: כטב"ם ישראלי התרסק בכפר כילא שבדרום לבנון.
לבנון: כוחות יוניפי"ל של האו"ם תועדו נכנסים לשטח המיוער של אחד הכפרים במחוז א-נבטיה שבדרום המדינה, ללא ליווי של צבא לבנון (לינא עבד)
https://x.com/i/web/status/1989664580696772715
דיווחים ברצועה: מסוקי קרב מבצעים ירי כבד לעבר העיר רפיח שבדרום עזה (לינא עבד)
דיווחים בלבנון: כטב"ם ישראלי התרסק בכפרילא שבדרום המדינה (לינא עבד)
ערוץ "אל-ג'דיד" הלבנוני מדווח כי יו"ר הפרלמנט נביה ברי ייפגש ביום שני עם השגריר האמריקני החדש מישל עיסא (לינא עבד)
מקורות ישראליים לרשת "אל-ערביה" הסעודית: המעבר לשלב השני בתוכנית טראמפ עדיין תקוע, צה"ל עובד על "תוכנית חירום" ברצועה - למקרה והפסקת האש תקרוס