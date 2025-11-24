מתיחות בגבול הצפוני: הלווית רמטכ"ל חיזבאללה תיערך היום
היית'ם עלי טבטבאי שחוסל ייקבר בדאחייה בשעה 14:00 • מקור ישראלי ל"אל-חדת'": ניתן להחליש את חיזבאללה באופן משמעותי • דיווחים בעזה על תקיפות ישראליות ברפיח שבדרום הרצועה • עדכונים שוטפים
יממה לאחר חיסולו בתקיפה החריגה בביירות, רמטכ"ל חיזבאללה לשעבר היית'ם עלי טבטבאי ייקבר היום (שני) בדאחייה. מקור ביטחוני ישראלי ל"אל-חדת'" הסעודי: ניתן להחליש את חיזבאללה משמעותית - על ידי מספר ימי לחימה בודדים. דיווחים ברצועה על תקיפות ישראליות ברפיח שבדרום הרצועה.
צה"ל תקף שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות המוצבים במרחב ח'אן יונס, תוצאות החיסול בבדיקה. במקביל מדווח בתקשורת הפלסטינית כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת כלי טיס ישראלי באותו אזור (ינון שלום יתח, ניר מגנזי)
מקור ביטחוני ישראלי לערוץ "אל-חדת'" הסעודי: צריכים להשלים את "קמפיין ההיחלשות" נגד חיזבאללה עד תום השנה, אם לא - הוא יפתיע אותנו בתזמון משלו. ממשלת לבנון לא עומדת במשימתה להחליש את הארגון, ואנחנו לא נחכה - ניתן להחליש את חיזבאללה באופן משמעותי למשך שנים רבות על ידי מספר ימי לחימה בודדים (ניר מגנזי)
חיזבאללה: גופתו של רמטכ"ל הארגון היית'ם עלי טבטבאי, שחוסל בתקיפה הישראלית בביירות, תיקבר בשעה 14:00 בטקס הלוויה בדאחייה (איילי כהן)
דיווחים בעזה על תקיפות ישראליות ברפיח שבדרום הרצועה (ניר מגנזי)