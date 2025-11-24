מקור ביטחוני ישראלי לערוץ "אל-חדת'" הסעודי: צריכים להשלים את "קמפיין ההיחלשות" נגד חיזבאללה עד תום השנה, אם לא - הוא יפתיע אותנו בתזמון משלו. ממשלת לבנון לא עומדת במשימתה להחליש את הארגון, ואנחנו לא נחכה - ניתן להחליש את חיזבאללה באופן משמעותי למשך שנים רבות על ידי מספר ימי לחימה בודדים (ניר מגנזי)