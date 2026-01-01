ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, קורא בהצהרה לקיים את ישיבת הממשלה בשטח העיר: "אנחנו דורשים החלטת ממשלה ייעודית לפיתוח העיר, שרים רבים הבטיחו את הצבעתם בנושא ואני מצפה מכך מכולם". בנוסף קרא לטיפול בתושבים, שכוללים תמריצים ופיצוי כספי לאחר מלחמה בת כמעט שנתיים (אוריה קשת)