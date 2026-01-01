לראשונה: חטיבת "חשמונאים" החרדית בפעילות מבצעית בסוריה
הכוחות ביצעו סריקות לאיסוף מודיעין, צה"ל: "הלוחמים ימשיכו לפעול תוך שמירה על אורח חיים חרדי" • ראש עיריית קריית שמונה: קיימו ישיבת ממשלה בעיר, אנחנו דורשים החלטה ייעודית לטובת פיתוח • עדכונים שוטפים
לוחמי חטיבת "חשמונאים" החרדית החלו לפעול בגזרת סוריה, והשלימו פעילות מבצעית ראשונה בדרום המדינה - כך הודיע הבוקר (חמישי) צה"ל. ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן קורא לממשלה: תקיימו ישיבה בשטח העיר, אנחנו דורשים - החלטה ייעודית לטובת פיתוח.
צה"ל: כוח מיחידה 636 ששהה במארב סמוך לכפר לובן א-שרקייה שבשומרון ירה לעבר שלושה מחבלים שיידו לעברם אבנים, אחד חוסל ושניים נוספים נפגעו (ינון שלום יתח)
צה"ל: לוחמי חטיבת "חשמונאים" השלימו פעילות ראשונה בדרום סוריה לאחר סדרת אימונים באזור. במסגרת הפעילות המצבעית, ביצעו הכוחות סריקות ממוקדות במהלכן אספו מידע מודיעיני במטרה להסיר איומים. "לוחמי החטיבה ימשיכו לפעול, תוך שמירה על אורח חייהם החרדי", צוין (ינון שלום יתח)
ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, קורא בהצהרה לקיים את ישיבת הממשלה בשטח העיר: "אנחנו דורשים החלטת ממשלה ייעודית לפיתוח העיר, שרים רבים הבטיחו את הצבעתם בנושא ואני מצפה מכך מכולם". בנוסף קרא לטיפול בתושבים, שכוללים תמריצים ופיצוי כספי לאחר מלחמה בת כמעט שנתיים (אוריה קשת)