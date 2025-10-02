דיווחים פלסטיניים על תקיפות אוויריות מערבית לעיר עזה
קצין נפצע קשה מירי מחבל שחדר למוצב בעזה - וחוסל • שני מחבלים ניסו לדרוס כוח צבאי בבנימין, אחד חוסל והשני נעצר - אין נפגעים • 5 רקטות שוגרו אמש לעבר אשדוד, 4 יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח • עדכונים שוטפים
היום ה-727 למלחמה: קצין נפצע קשה ושני לוחמים קל היום (חמישי) באירוע חדירת מחבל למוצב צבאי במרכז הרצועה, הוא חוסל בירי על ידי הכוחות. ניסיון פיגוע בבנימין: שני מחבלים ניסו לדרוס כוח צבאי בכביש 443, אחד מהם חוסל והשני נעצר. אין נפגעים. דיווחים פלסטיניים על תקיפות אוויריות מערבית לעיר עזה.
דיווחים פלסטיניים: חיל האוויר תוקף במחנה הפליטים א-שאטי, מערבית לעיר עזה שבצפון הרצועה (לינא עבד)
מחבל חדר במהלך יום כיפור למוצב צבאי במרכז הרצועה ופתח באש, קצין נפצע קשה ושני לוחמים קל. המפגע חוסל בירי (ינון שלום יתח)
צה"ל: שני מחבלים ניסו לדרוס כוח צבאי ששהה במחסום "בל" על כביש 443, סמוך לבית חורון שבחטיבת בנימין. אחד המחבלים, שהיה חמוש, ניסה לבצע ירי וחוסל, והשני נעצר (ינון שלום יתח)
סיכום יום כיפור: אזעקות הופעלו בשעות הערב אמש בעיר אשדוד, בשל ירי חמש רקטות מצפון הרצועה. ארבע יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, צה"ל זיהה אמש מספר שיגורים מאזור ח'אן יונס לעבר מתחם חלוקת הסיוע ההומניטרי ברפיח, לא נגרם נזק למתחם. על אף הירי, המתחם נפתח היום (ינון שלום יתח)