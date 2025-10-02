סיכום יום כיפור: אזעקות הופעלו בשעות הערב אמש בעיר אשדוד, בשל ירי חמש רקטות מצפון הרצועה. ארבע יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, צה"ל זיהה אמש מספר שיגורים מאזור ח'אן יונס לעבר מתחם חלוקת הסיוע ההומניטרי ברפיח, לא נגרם נזק למתחם. על אף הירי, המתחם נפתח היום (ינון שלום יתח)