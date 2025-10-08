היום ה-733 למלחמה: העיתון א-שרק אל-אווסט דיווח הבוקר (רביעי) כי השלב הראשון של "עסקת עזה" צפוי להיות מוסכם לפני יום שישי, ושנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הוא שיכריז עליו. דיווח: חמאס דורש את שחרור גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר. משרד החוץ עדכן כי צה"ל בלם ניסיון נוסף של משט "לפרוץ את המצור הימי והחוקי", וכי הנוסעים יגורשו באופן מיידי.

מקורות לערוץ "אל-חדת'" הסעודי: חמאס דורש ערבויות שנתניהו לא יחזור למלחמה לאחר שחרור החטופים, וכניסת 488 משאיות סיוע הומניטרי מדי יום. בנוסף, ארגון הטרור מאמין כי מסירת גופות החטופים תדרוש יותר מ-72 שעות, כפי שנכתב במתווה טראמפ. בנוסף, צוין כי הוא מאמין שנסיגת ישראל מאזורים מיושבים תאפשר את מסירת החטופים (הדר טבשי) היום השלישי לשיחות המשא ומתן: דיווח - ויטקוף וקושנר הגיעו לשארם א-שייח' (מעיין רפאל) דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל": חמאס דורש את שחרור גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר במסגרת המשא ומתן, בקשה שישראל דחתה בעבר, על פי מתווכים ערבים. בנוסף, דרש ארגון הטרור את שחרורם של מנהיגים פלסטינים בכירים, בהם מרוואן ברגותי - "כדי להראות שהשיג משהו במלחמה" (מעיין רפאל) משרד החוץ: ניסיון נוסף לפרוץ את המצור הסתיים "בלא כלום", הנוסעים הועברו לנמל ויגורשו מיידית לידיעה המלאה>>> העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט", היוצא לאור בלונדון, דיווח מפי מקור מצרי השלב הראשון של "עסקת עזה" צפוי להיות מוסכם לפני יום שישי. המקור הוסיף כי ישנה "אווירה חיובית במשא ומתן בשארם א-שייח". מי שיכריז על ההסכם, לפי הדיווח, הוא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ (הדר טבשי)