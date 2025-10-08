נשיא ארצות הברית טראמפ: "אני גאה מאוד להודיע שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של 'תוכנית השלום' שלנו, משמעות הדבר היא שכל בני הערובה ישוחררו בקרוב, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם". בהודעה ברשת החברתית שלו כתב כי "זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, ישראל כל המדינות הסובבות אותה ולנו" (ברק בטש)