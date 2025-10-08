גורמים בישראל: יוקם כוח בין-לאומי לאיתור חללים שלא יימצאו
טראמפ: ישראל וחמאס הגיעו להסכמות • הממשלה תתכנס לאישור המתווה, צה"ל החל בהיערכות לנסיגה • 20 חטופים חיים ישובו בימים הקרובים • מטה המשפחות: "המאבק לא יסתיים עד שובו של החטוף האחרון" • עדכונים שוטפים
היום ה-734 למלחמה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (חמישי) כי הושגו הסכמות בין ישראל לחמאס על השלב הראשון להסכם הפסקת אש ושחרור החטופים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להביא את המתווה לאישור הממשלה בשעות הצהריים. גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: המתווכות אמרו לחמאס - זאת ההזדמנות האחרונה.
בכיר פלסטיני ל-i24NEWS: "טורקיה וקטאר איימו בהסרת חסות מעל חמאס אם לא יסכימו לעסקה" (ברוך ידיד)
גורמים בישראל מאשרים ל-i24NEWS: יוקם כוח משימה בין-לאומי, בהובלת ישראל ובשיתוף ארצות הברית, מצרים, קטאר, הצלב האדום ונוספים, על מנת לאתר גופות חללים חטופים שלא יימצאו בימים הקרובים במסגרת ההסכם (גיא עזריאל)
צה"ל: בהמשך להנחיות הדרג המדיני, התחלנו בהיערכות מבצעית לקראת מימוש ההסכם, ובתוך כך אנו מבצעים הכנות למעבר לקווי היערכות מותאמים (ארנולד נטייב)
מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ל-i24NEWS: "לא נפסיק לפעול, לא ננוח ולא נשקוט, לא נחסוך מאמצים ומשאבים - עד להשבתם של כל החטופים, כולם, הביתה" (גיא עזריאל)
דובר צה"ל בערבית מזהיר את תושבי הרצועה שלא לשוב צפונה: "מדובר באזור לחימה מסוכן, כוחותינו ממשיכים להקיף את העיר עזה - למען ביטחונכם, הימנעו מחזרה - עד להוצאת הנחיות רשמיות" (לינא עבד)
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: המתווכות אמרו לחמאס - זאת ההזדמנות האחרונה, זאת העסקה הכי טובה שיש; קטאר, מצרים, ארצות הברית וטורקיה הן ערבות להסכם (עמיחי שטיין)
גורם ישראלי המעורה בפרטים: 20 חטופים חיים ישתחררו בשבת או בראשון, צה"ל ייסוג מ-70 אחוז מהרצועה (גיא עזריאל)
ארגון הטרור חמאס: "מודיעים על חתימת הסכם הקובע את סיום המלחמה בעזה, נסיגת הכיבוש ממנה, כניסת סיוע הומניטרי וחילופי שבויים"
הממשלה צפויה להצביע רק על השלב הראשון של העסקה. כלומר, רק על שחרור החטופים תמורת שחרור מחבלים, ונסיגה חלקית מרצועת עזה (אבישי גרינצייג)
במטה משפחות החטופים מגיבים להסכם: "מקבלים את הידיעה בהתרגשות, בציפייה ובחשש. זוהי התקדמות חשובה ומשמעותית בדרך להשבת כולם, אך המאבק שלנו טרם הסתיים ולא יסתיים עד שובו של החטוף האחרון", הבהירו
נתניהו: "בעזרת השם - מחזירים את כולם"
נשיא ארצות הברית טראמפ: "אני גאה מאוד להודיע שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של 'תוכנית השלום' שלנו, משמעות הדבר היא שכל בני הערובה ישוחררו בקרוב, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם". בהודעה ברשת החברתית שלו כתב כי "זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, ישראל כל המדינות הסובבות אותה ולנו" (ברק בטש)
תיעוד: אחרי ההגעה להסכמות בשיחות בשארם א-שייח', אלוף (במיל') ניצן אלון לוחץ את ידו של ראש ממשלת קטאר
ערוץ אל-חדת' הסעודי מדווח כי חתימת ההסכם בין הצדדים תתקיים בשעה 12:00, שעון קהיר (ברק בטש)
סוכנות הידיעות רויטרס: ראש משלחת חמאס, חליל אל-חיה, נפגש עם ראש המודיעין המצרי כדי לסיים את החתימה על ההסכם (רון צור)
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: יש סיכום מלא על המפות; עדיין יש מה לפתור בסוגיית המחבלים שישוחררו (עמיחי שטיין)