חולצות זיכרון: מותג האופנה שמנציח את נרצחי הנובה

דורין אטיאס ז״ל שנרצחה בפסטיבל הנובה, הייתה חברה קרובה של האמן סתיו גרינהאוז, שהחליט להנציח אותה דרך מותג האופנה "סדום" שייסד. "פתחתי את המותג לפני 4 שנים ואחרי שהתחילה המלחמה החלטתי להכניס את החולצות של ההנצחה".

"הכרתי את עדן דרך חברה משותפת", סיפר, "היינו שכנים ויושבים ביחד במלא ישיבות. ידעתי שהיא הולכת לברמן בפסטיבל הנובה וישבתי איתה ועם עדן ירושלמי בלילה לפני הנובה. כשהיו טילים וכל הבניין ירד למקלט חיפשתי אותה ונזכרתי שהיא במסיבה, התקשרתי אליה והספקתי לדבר כמה מילים עם עדן לפני שנחטפה".

בנוסף לחברתו דורין, החליט סתיו להוסיף עוד נרצחים ונופלים לקולקציה שלו - לזכור ולהזכיר אותם בדרכו האומנותית. ניצן בשרתי, בת זוגו של הראל איתח ז”ל, סיפרה על החיבור המיוחד: "את סתיו אני מכירה הרבה זמן, הוא חבר טוב שלי ובשבעה ראיתי מישהו לובש חולצה של סתיו וישר חשבנו על ההזדמנות לעשות חולצה עבורו".

החולצות נמכרו בירידים שונים ברחבי הארץ – וכעת, מאות ישראלים לובשים אותן מדי יום. "אני רואה אנשים הולכים ברחוב עם החולצה ואני מרגישה שהראל איתי", חלקה ניצן את התחושות. "פעם אחת הסתובבתי בירושלים וראיתי בחור עם החולצה של הראל ושאלתי אותו מאיפה הוא קנה אותה אז הוא אמר שהוא ראה את הציור ועף עליו".

בתוך המציאות הנמשכת של כאב ואובדן, פרויקט ‘סדום אהבה ואור’ מראה שזיכרון יכול להפוך גם לאומנות. כזו שממשיכה להאיר את דרכם - של אלה שכבר אינם איתנו.

