המלון היוקרתי בקהיר שמארח מחבלי חמאס, רוביו נפגש עם משפחות חללים | חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: 150 מחבלים מסוכנים ששוחררו במסגרת עסקת החטופים האחרונה וגורשו למצרים, שוהים באתר הנופש היוקרתי, מלון "רסאנס מיראז' סיטי" בקהיר, לצד תיירים תמימים - כך דווח ב"דיילי מייל" הבריטי. דיווח כי החות'ים נערכים להכריז על מותם של מספר בכירים בתקיפות ישראליות ואמריקניות. הרוג בתקיפת רכב בדרום לבנון.

גורשו למצרים - ונופשים באתר היוקרתי: הכירו את "מלון חמאס"

150 מחבלים מסוכנים, ששוחררו במסגרת עסקת החטופים האחרונה וגורשו למצרים, שוהים באתר הנופש היוקרתי, מלון "רסאנס מיראז' סיטי" בקהיר - כך דווח ב"דיילי מייל" הבריטי. על אף המסוכנות, תיירים עדיין יכולים להזמין מקום לינה מבלי להיות מודעים לכך.

דיווח: החות'ים נערכים להודיע על מותם של מספר בכירים

אתר החדשות התימני "דיפנס ליין", המתנגד לשלטון החות'ים, דיווח מפי מקורותיו כי ארגון הטרור נערך להודיע על מותם של כמה ממנהיגיו ובכיריו, ולארגן לשם כך הלוויות רשמיות. האתר ציין כי ההרוגים נפגעו בתקיפות ישראליות ואמריקניות בחודשים האחרונים.

מזכיר המדינה של ארה"ב מרקו רוביו נפגש עם משפחותיהם של החללים החטופים

רוביו נפגש עם משפחותיהם של הישראלים-אמריקנים, איתי חן ועומר נאוטרה. אחרי הפגישה כתב ברשת X: "לא נשכח את חייהם של החטופים שמתו בשבי חמאס. היום נפגשתי עם משפחותיהם של האזרחים האמריקנים איתי חן ועומר נאוטרה. לא ננוח עד שהם - וכולם - יוחזרו".

דיווחים בלבנון על הרוג בתקיפת רכב בדרום המדינה

דיווחים על תקיפה אווירית בעיירה חארוף שבדרום לבנון. בלבנון טוענים כי אדם אחד נהרג.

