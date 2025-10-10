החשש לחדירת מחבלים בבנימין: דובר צה"ל עדכן בהמשך להתרעה על חשש לחדירת מחבלים בכוכב השחר שבבנימין, ומסר כי התקבל דיווח על חשוד שניסה לפרוץ לבית ביישוב. עוד נמסר כי כוחות צה"ל קפצו לנקודה וסורקים כעת במרחב יחד עם כוחות נוספים שהוקפצו לטובת האירוע (שלומי הלר)