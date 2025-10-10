החשש לחדירת מחבלים בבנימין: חשוד ניסה לפרוץ לבית
כוחות צה"ל קפצו לנקודה וסורקים במרחב • כ"ץ ספד לרס"ל במיל' מיכאל נחמני: "ההישגים הגדולים בזכות לוחמי צה"ל" • גורם ל-i24NEWS: ביקור טראמפ בישראל צפוי להידחות ליום שני – "הכול עדיין עשוי להשתנות"
היום ה-735 למלחמה: דובר צה"ל התיר לפרסום כי רס״ל (מיל׳) מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: ביקור טראמפ בישראל צפוי להידחות ליום שני – "הכול עדיין עשוי להשתנות"
גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS: ביקור טראמפ בישראל צפוי להידחות ליום שני – "הכול עדיין עשוי להשתנות" (עמיחי שטיין)
שר הביטחון ישראל כ"ץ ספד לרס"ל במיל' מיכאל מרדכי נחמני, שנהרג מירי צלף בעיר עזה: "ההישגים הגדולים שהושגו הם בזכות מיכאל ז"ל ולוחמי צה"ל הגיבורים שלחמו באומץ ובנחישות בארגון טרור אכזר" (ינון שלום יתח)
https://x.com/i/web/status/1976497195621712162
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
החשש לחדירת מחבלים בבנימין: דובר צה"ל עדכן בהמשך להתרעה על חשש לחדירת מחבלים בכוכב השחר שבבנימין, ומסר כי התקבל דיווח על חשוד שניסה לפרוץ לבית ביישוב. עוד נמסר כי כוחות צה"ל קפצו לנקודה וסורקים כעת במרחב יחד עם כוחות נוספים שהוקפצו לטובת האירוע (שלומי הלר)
הותר לפרסום: רס"ל במיל' מיכאל נחמני, לוחם הנדסה קרבית, נפל בקרב בצפון עזה - לידיעה המלאה
התרעה על חשש לחדירת מחבלים הופעלה בכוכב השחר שבבנימין (שלומי הלר)