לקראת פיצוץ בצפון? קצין בכיר ל-i24NEWS: "נערכים לימי קרב בלבנון"

מפקד מרכז האש בפיקוד הצפון מסר הערב (ראשון) ל-i24NEWS שצה"ל נערך למספר ימי קרב בצפון, במסגרת המאמץ לעצור את תהליך השיקום של חיזבאללה שמפר את הפסקת האש. "חיזבאללה מנסה להשתקם. נעצור אותו בכול מחיר, גם של ימי קרב", אמר.

"הערפל של חצי הצפון שקע, איראן נחושה לשקם את חיזבאללה וגם אנחנו נערכים לימי קרב", הוסיף הקצין. "חיזבאללה לא ויתר על הרעיון של להיות צבא הטרור החזק ביותר באזור. הוא פועל לזה. האבק שקע מהמלחמה, ההלם ממבצע 'חצי הצפון' יצא והוא חוזר לעבוד. והדבר הזה לא מקובל עלינו, אנחנו פועלים נגד זה. לא יהיה יותר את המשוואות שתוקפים פה, תוקפים שם. לא. הוא לא יפעיל כוח נגד ישראל".