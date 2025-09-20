משפחות חטופים נגד נתניהו: "גוזר מוות על אזרחיו"

מומלצים -

משפחות חטופים מסרו הערב (שבת) הצהרה מול מעון ראש הממשלה בירושלים. עינב צנגאוקר, אימו של מתן החטוף בעזה, האשימה את רה"מ נתניהו כי "בכוונת מכוון הוא גוזר מוות על אזרחיו": "ראש ממשלת ההפקרה, האיש שהחליט לנצל את הפטריוטיות של החיילים שלנו כדי להוציא להורג את הבעיה הפוליטית הגדולה שלו: הילדים שלנו, את מתן שלי. נתניהו מכיר כמונו את האינדיקציות המודיעיניות לסכנה של כיבוש עזה על החטופים והחיילים והחליט בכוונת מכוון לגזור מוות על אזרחיו. דם ילדינו הוא בשבילו כלי פוליטי להיאחזות בכסא. כי כל עוד יש מלחמה יש לנתניהו ממשלה ואם לא נתקומם נגדו הוא יגזור עלינו מלחמת נצח".

"נתניהו ייזכר לעד כרוצח בשביל שימור השלטון! אני פונה מפה לעם ישראל: המלחמה הזאת תסתיים רק במאבק ציבורי. אני פה, הגעתי עד לביתו של מלאך המוות הפרטי שלי - והגיע הזמן שעם ישראל יגיע אליו גם כן. מלחמה על החטופים והחיילים - מבצע מרכבות העם התחיל בירושלים השבוע. זוהי מלחמה על החטופים והחיילים. זה הזמן לצאת לרחובות. בואו. זה מאבק על החיים של כולנו", אמרה צנגאוקר.

ענת אנגרסט, אימו של מתן, חייל צה"ל שמוחזק גם הוא בשבי חמאס, הוסיפה: נתניהו שולח חיילים להרוג את אחיהם שבשבי למען שימור שלטונו! אדם אחד שירד מהפסים מחליט לבד על גורל מדינה שלמה ופועל נגד האינטרס הישראלי ונגד רצון העם. הוא החליט לבד על החיסול הכושל בדוחא שכל מטרתו הייתה לסכל את החזרה של הבן שלי ולהאריך את המלחמה! וכעת, הוא שולח יהודים להרוג יהודים בשביל לשמור על שלטונו!".

עוד פנתה אנגרסט לרמטכ"ל אייל זמיר ואמרה: "איזה מין מפקד אתה? חייל של נתניהו ששולח את פקודיך למלכודות מוות? אתה יודע שהתמרון בעזה יוביל להרג חטופים וחיילים, אתה יודע שאפשר להביא הסכם כולל ולסיים את המלחמה. ומכל החיילים שנשלחים לחזית, אני מתחננת - שמרו על עצמכם, תבדקו ותוודאו שהפעולה הבאה שלכם אינה מסכנת חטופים, אל תכנסו לעיר עזה בלי תשובות ברורות, אם צריך גם מהרמטכ"ל. הלחץ הצבאי יחזיר חלקכם בארונות ויהרוג את הילדים שלנו, רק כדי לשמור על כיסא אחד.

זמיר חיימי, אביו של טל חיימי, אמר: "נתניהו הרג כבר 42 חטופים בעקבות ההחלטה להפעיל לחץ צבאי במקום ללכת להסכם כולל ולסיים את המלחמה. מהימים הראשונים למלחמה חמאס הציב את דרישתו לסיים את המלחמה בתמורה להשבת כל החטופים. נתניהו הסרבן בחר לסכל כל הזדמנות להשיב אלינו הביתה את החטופים, הוא קרע את המשפחות והחליט להפקיר את אזרחיו למות בייסורים בשבי החמאס. הוא משתמש באזרחים שלו כמגן אנושי, עם ישראל הפך להיות הקורבן של ראש הממשלה. זו מורשת נתניהו. מאור לגויים, לאור לגוויות. ידיו של כל חבר קבינט ששותק אל מול הפשע שממשלת ישראל מבצעת באזרחיה, יצבעו בדם החטופים והחיילים. הצאצאים שלכם ישאו את המחדל שלכם".

ויקי כהן, אימו של החייל נמרוד כהן, קראה לציבור לצאת לרחובות: "עם ישראל, צאו לרחובות - מול מרכבות גדעון - צאו למרכבות העם נגד נתניהו. חרבו דרבו עד שהמלחמה תעצר. במסגרת החוק, אבל נגמר עידן הנימוס. הנימוס לא עוזר, אז בואו נהיה לא מנומסים עד שנעצור את המוות! נתניהו מבין רק כוח, רק ציבור גדול יוכל לסיים את המלחמה ולהשיב הביתה את כולם בהסכם כולל! בואו איתנו. צאו מהבתים!".