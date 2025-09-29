"דיבורים ריקים": התגובות הסוערות לתכנית של טראמפ

במערכת תגובות סוערת אחרי הצהרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערב (שני) ותגובתו החיובית של ראש הממשלה בנימין נתניהו על מתווה לשחרור חטופים - משפחות הביעו ספקנות וכעס, חברי כנסת וקיבוצים בירכו וקראו לממש את ההסכם, ובצדדים שונים בעולם נשמעה ביקורת.

משפחות החטופים: אכזבה וספקנות חריפה

עינב צנגאוקר, אמו של מתן, הגיבה בתקיפות: "עד שמתן שלי וכל החטופים והחטופה לא בבית - אנחנו לא קונים את המילים הריקות של נתניהו. הוא הבטיח לי לפני חודשיים שיחזיר את כולם ואז פוצץ את ההסכם... הוא בחר להפציץ חטופים במקום להצילם. המאמצים ממשיכים ויחריפו עד שאחרון החטופים יחזור הביתה".

ויקי כהן, אמו של נמרוד כהן: "הצהרות זה נחמד, אבל הילד שלי גם הלילה לא כאן. אני כבר לא סומכת על אף אחד, עד שהילד שלי יהיה בבית."

https://x.com/i/web/status/1972739971451855227 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

רבקה בוחבוט, אשתו של אלקנה ואם לראם בן ה-5, קראה למעשים: "אני דורשת שהדיבורים המרשימים יהפכו למעשים גדולים ומרשימים עוד יותר - מעשים שמחזירים את אבא לראם."

רובי חן, אביו של איתי חן, מסר: "אופטימיות זהירה. אנחנו במקום יותר טוב מאיפה שהיינו הבוקר. עם זאת, אין הסכמה של חמאס ואין לוח זמנים לתחילת יישום ההסכם. ימים ארוכים מחכים לנו עד שנראה את החתימה על ההסכם ומימושו".

בר גודארד, ביתו של מני גודארד, ציינה כי תתמוך אך ורק בשיבה ממשית של כל החטופים והחטופה לאדמת ישראל, והוסיפה שאינה רגועה עד שאלה יוחזרו. משפחות נוספות תיארו דריכות גדולה וחוסר שקט עד שיבואו הוכחות מעשיות על שחרור.

"הגיע זמן יוזמה": ברכות ותמיכה פוליטית וציבורית

יושב ראש כחול לבן בני גנץ בירך את טראמפ על המאמצים וקרא ל"ממש את תוכנית הנשיא" תוך שמירה על חופש פעולה ביטחוני והחלפת שלטון החמאס. גנץ הזהיר מפוליטיקה שתכשיל את המהלך. דוברות קיבוץ ניר עוז, שבו היו קורבנות וחטופים רבים, קידמה את ההצהרה כהצהרה היסטורית וציינה ציפייה שההבטחות יהפכו למעשים.

https://x.com/i/web/status/1972740868261216383 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

רותי סטרום, אמו של איתן הורן, ציינה אופטימיות זהירה: "הפעם זה קורה!... ועד שזה ייחתם, לא נהיה רגועים". גם אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, בירך על "הפסגה החשובה" והביע תקווה לשובם של החטופים לחג הסוכות.

"לא ישים": התגובות בעולם הערבי

בהצהרה מתימן, אמר בכיר החות'ים מוחמד אל-פרח כי התוכנית "אינה ישימה" ונועדה לדחוק את חמאס לפינה ולשים עליו את האחריות. בכיר בחמאס צוטט שאמר שהתוכנית טרם הוצגה או הובאה לידיעת המפלגות הפלסטיניות, וכי לא ברור אם החמאס יאשרה.

כמו כן, יש לציין כי מנהיגי העולם אינם ממהרים להגיב להצעה - מפני שהם צריכים זמן ללמוד ולאמוד אותה.