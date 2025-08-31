בלעדי: אחיו של "אבו עוביידה" - נעצר כבר לפני מספר חודשים

מומלצים -

אחיו של אבו עוביידה, דובר הזרוע הצבאית של חמאס, נעצר על ידי כוחות הביטחון לפני מספר חודשים, כך חשף היום (ראשון) כתבנו אבישי גרינצייג. הפרטים נחשפו מספר שעות לפני שישראל אישרה רשמית כי אבו עוביידה חוסל בתקיפת צה"ל ברצועה.

מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בישיבת הממשלה לחיסולו של דובר חמאס - ולעיכוב באישור הרשמי לכך. הוא אף אמר בעקיצה: "הודעת חמאס על אבו עובדייה לא מגיעה - כנראה אין מי שידברר".

ידיעת הזהב שהובילה לאיתור של אבו עוביידה הגיעה ממידע מודיעיני שהביא השב"כ. מרגע שהבינו שיש הזדמנות ממשית לחסל אותו, נערכו יחד עם חיל האוויר תוך זמן קצר - והוציאו לפועל את החיסול מחמ"ל המבצעים של שב"כ. בעיניי מערכת הביטחון - אבו עובדיה הוא ציר מרכזי בחמאס שגם מהווה סמל.

ההערכה היא שהחיסול, במידה וצלח, יביא להשפעה מורלית על הארגון, וגם ישפיע על מבצעי התודעה שמבצעים חמאס (כמו סרטוני חטופים ועוד). מעבר לכך, אבו עוביידה גם מוכר בקרבה שלו לבכירי חמאס.