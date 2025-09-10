מקור ל־i24NEWS: ארה"ב קיבלה "התרעה מעורפלת" על דוחא

מומלצים -

מקור המעורה בפרטי השיח בין ירושלים לוושינגטון מסר היום (רביעי) ל־i24NEWS כי הכוחות האמריקנים באזור קיבלו "אזהרה מעורפלת" לפני התקיפה הישראלית בקטאר, אך זו לא הייתה מספקת כדי להתריע בפני שותפיה המרכזיים של ארה"ב - בהן קטאר.

נזכיר, כי אתמול בשעה 15:52 דווח על פיצוצים בלב דוחא. זמן קצר לאחר מכן אישרו צה"ל והשב"כ כי חיל האוויר תקף לראשונה בשטח קטאר את בכירי ההנהגה המדינית של חמאס, במבצע שכונה "פסגת האש". ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש כי ישראל היא שיזמה וביצעה את הפעולה, וכי היא "נושאת במלוא האחריות".

לפי דיווחים, בפגישה שהופצצה נכחו בכירי חמאס חליל אל־חיה, חאלד משעל, מוחמד דרוויש, ראזי חמד ועיזאת א־רישק. לא ברור מי ואם הבכירים אכן חוסלו. התקיפה, בה השתתפו מטוסי קרב שטסו כ־1,800 ק"מ מישראל ונתמכו בכטב"מים, התבצעה בעת דיון של הנהגת חמאס בהצעת עסקת חטופים והפסקת אש שהגיש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.