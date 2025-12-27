דיווח: עזתים נפצעו מירי בצפון הרצועה | עדכונים שוטפים

עוד דווח מוקדם יותר כי בוצע ירי ממסוקים צה"לים באזור רפיח • בעזה טוענים: יותר מ-150 קילומטרים של כבישים נהרסו בצפון הרצועה

לוחם צה״ל בפעילות ברצועת עזה במסגרת מבצע ״מרכבות גדעון ב״
לוחם צה״ל בפעילות ברצועת עזה במסגרת מבצע ״מרכבות גדעון ב״דובר צה״ל

בעזה דיווחו היום (שבת) על מספר תקריות, ביניהן ירי צה"לי שבוצע בצפון הרצועה והביא לפציעתם של שני עזתים. כמו כן, נטען כי בוצע ירי ממסוקים באזור רפיח.

דיווח בעזה: שני פלסטינים נפצעו מירי צה"לי בצפון הרצועה

בעזה טוענים: יותר מ-150 קילומטרים של כבישים נהרסו בצפון הרצועה

דיווח: מסוקי צה"ל ביצעו ירי צפונית לרפיח

