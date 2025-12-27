בעזה דיווחו היום (שבת) על מספר תקריות, ביניהן ירי צה"לי שבוצע בצפון הרצועה והביא לפציעתם של שני עזתים. כמו כן, נטען כי בוצע ירי ממסוקים באזור רפיח.

דיווח בעזה: שני פלסטינים נפצעו מירי צה"לי בצפון הרצועה בעזה טוענים: יותר מ-150 קילומטרים של כבישים נהרסו בצפון הרצועה דיווח: מסוקי צה"ל ביצעו ירי צפונית לרפיח