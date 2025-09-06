"דגל שחור מתנוסס מעל הפעולה לכיבוש עזה"

מומלצים -

שיאם של ימי המחאה בירושלים יגיעו הערב (שבת), בעצרת בכיכר פריז בבירה. מוקדם יותר קיימו קרובי משפחות של חטופים שנרצחו בשבי חמאס קיימו הצהרה לתקשורת מול הקריה בתל אביב.

גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת שנרצחה בשבי חמאס לפני כשנה, פנה לממשלה ולגורמי הביטחון ואמר: "אם תכבשו את עזה אתם תובילו ביודעין לרצח חטופים. דמם יהיה על ידיכם. לא תוכלו לומר שלא ידעתם. בת דודה שלי הייתה בין ששת החטופים שנרצחו ברפיח כאשר צה"ל פעל באזור. הם טענו שלא ידעו איפה היא נמצאת. הפקודה להיכנס לרפיח הייתה גזר דין מוות לששת החטופים. דגל שחור התנוסס מעליה. גם הפקודה לכיבוש עזה היא גזר דין מוות לחטופים".

מרב סבירסקי, אחותו של איתי סבירסקי שנהרג במבנה שקרס כתוצאה מהפצצת חיל האוויר: "דגל שחור משחור מתנוסס מעל הפעולה לכיבוש עזה. חובה להתנגד לפקודה בלתי חוקית בעליל. זה לא עניין של ימין או שמאל, זו ממשלה שפועלת כנגד אזרחיה, שפועלת ביודעין תוך פגיעה באזרחיה. אנו פונים לראשי מערכת הביטחון: אנחנו שילמנו את המחיר הגבוה ביותר בעקבות הלחץ הצבאי, אל תגרמו לעוד משפחות לשלם את המחיר. תפעילו לחץ על הדרג המדיני להסכים לעסקה שמונחת על השולחן".

אילה מצגר אמרה כי "חמי, יורם מצגר בן ה-80, נחטף מביתו שבניר עוז, הושאר במנהרות חמאס חמישה חודשים ושם נרצח - לאחר ששוביו נלחצו מפעילות צבאית שהתרחשה בסמוך. את יורם ניתן היה להציל בהסכם אבל משטר נתניהו מעדיף להמשיך את המלחמה בעזה עד שימות אחרון החמאסניקים, במטרה להאריך את המלחמה חודשים ושנים. צה"ל העריך ש-100 חיילים יהרגו בסבב הנוכחי. האם לממשלת ישראל יש גבול אדום למחיר חיי אזרחיה? נתניהו רוצה דבר אחד בלבד - והוא למרוח זמן ולהמשיך להילחם. הרמטכ"ל אמר מפורשות שכיבוש עזה עלול לגבות את חייהם של חיילינו ומעמיד בסכנה את חייהם של החטופים. נתניהו, שעשה במשך שנים עסקים עם חמאס, מתכוון להקריב את חייהם של החטופים ששרדו בשבי 700 ימים רק כדי למשוך זמן מסיבות פוליטיות. הפקרת החטופים היא הכישלון המוחלט ותישאר ככתם לדורות על החברה הישראלית. לא יהיה ניצחון מוחלט, אין דבר כזה. משטר נתניהו לא עשה דבר במשך 700 ימים כדי להעמיד חלופה מתונה לחמאס ובוחר להמשיך ולהפקיר את החטופים למותם רק כדי שיהיה לו התירוץ להמשיך את המלחמה. יורם שילם בחייו את מחיר הלחץ הצבאי, תתנגדו לפעולה שדגל שחור מתנוסס מעליה! חיילים שנכנסים לעזה מסכנים את עצמם ואת חיי החטופים. יש עסקה על השולחן שישראל מסרבת לדון בה! אפשר להצילם - סיימו את המלחמה ותשיבו הביתה את כולם".