שמחה מהולה בעצב: אחותו של החטוף אבינתן אור התחתנה

אמונה אור, אחותו של החטוף אבינתן אור, התחתנה אתמול (שני) עם בחיר ליבה, מרדכי מאיר נעם שרייבר. זוג האוהבים התארסו בחודש מאי וקיוו שיקירם ישוב מן השבי ויהיה נוכח בשמחה. שורדת השבי ובת זוגתו של אבינתן - נועה ארגמני התארחה באירוע.

הרב אייל יעקובוביץ', ראש ישיבת ההסדר בצפת, אמר בחופה: "אנחנו רוצים להגיד לאבינתן שאנחנו חולים מרוב אהבה אליך, כל עם ישראל. בכל מקום רואים את התמונה שלך, בכל מקום מזכירים אותך ומתפללים לשובך. אנחנו מקימים את הבית הזה מכוח המסירות של אבינתן לחיות ומכוח האמונה שתחזור בחזרה לפה. אבינתן סובל ונמצא בחושך ואנחנו צריכים להאיר את האור, לשלוח שמחה ואמונה".

אתמול לפני החתונה אמרה אימו של אבינתן, דיצה, כי "הרגשות בלב הולכים ומקצינים. יש לנו את השמחה ואת הצער, שניהם שוכנים אצלנו בו-זמנית". עוד סיפרה כי היא התקשרה לצלמת ברגע האחרון וביקשתי שיהיה גם וידאו, ולא רק תמונות, כדי שאבינתן יוכלו לצפות בזה כשישוב.

אבינתן נמצא כבר 676 בשבי חמאס והוא אחד החטופים הבודדים מהם התקבל אות חיים מצולם. הוא נולד וגדל בשילה שבחבל בנימין, ולו שישה אחים ואחיות. לאחר מכן התגורר בבאר שבע, שם למד הנדסת חשמל ומחשבים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וסיים בהצטיינות. שם גם הכיר את אהובתו נועה, ילידת העיר, שלמדה יחד איתו. בהמשך, התגורר בתל אביב ועבד כמהנדס בחברת פיתוח השבבים העולמית אנבידיה. אבינתן חגג את יום הולדתו השני בשבי בפברואר והוא בן 32.