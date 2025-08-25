פרסום ראשון: ההצעה החדשה של קטאר לעסקת החטופים
המדינה העבירה בימים האחרונים שורה של "רעיונות חדשים כתוספת למתווה הקיים, כדי שאולי ההצעה החדשה תאפשר לישראל לקבל אותו" • ההצעה מבוססת על המתווה של שחרור 10 חטופים, שהוצגה בשבוע שעבר
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
פרסום ראשון: ההצעה החדשה של קטאר: כתבנו עמיחי שטיין דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כי המדינה העבירה בימים האחרונים שורה של "רעיונות חדשים כתוספת למתווה הקיים, כדי שאולי ההצעה החדשה תאפשר לישראל לקבל אותו", זאת במסגרת המאמצים להביא לעסקה כוללת ולסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל.
על פי שני גורמים המעורים בפרטים, ההצעה מבוססת על המתווה של שחרור עשרה חטופים שהוצגה בשבוע שעבר, שישראל הבהירה לגביו כי היא מוכנה לדון רק בעסקה לשחרור כל החטופים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות