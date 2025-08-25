פרסום ראשון: ההצעה החדשה של קטאר לעסקת החטופים

מומלצים -

פרסום ראשון: ההצעה החדשה של קטאר: כתבנו עמיחי שטיין דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כי המדינה העבירה בימים האחרונים שורה של "רעיונות חדשים כתוספת למתווה הקיים, כדי שאולי ההצעה החדשה תאפשר לישראל לקבל אותו", זאת במסגרת המאמצים להביא לעסקה כוללת ולסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל.

על פי שני גורמים המעורים בפרטים, ההצעה מבוססת על המתווה של שחרור עשרה חטופים שהוצגה בשבוע שעבר, שישראל הבהירה לגביו כי היא מוכנה לדון רק בעסקה לשחרור כל החטופים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד