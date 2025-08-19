לקראת דו"חות 7/10: הייצוג המשפטי של הרצי הלוי

מומלצים -

פרסום ראשון: לאחר שסירב במשך שנה וחצי להתייעץ עם עו"ד, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי החל להיות מיוצג משפטית לקראת דו"חות מבקר המדינה על מחדלי 7 באוקטובר. הרצי מיוצג על ידי עו"ד איל רוזובסקי, מטעם הסנגוריה הצבאית. גם אלוף פיקוד דרום לשעבר, ירון פינקלמן, החל להיוועץ עם עו"ד מטעם הסנגוריה הצבאית.

מן הראוי לציין, שהשניים בחרו להיות מיוצגים ולהיוועץ בעו"ד רק לאחר פרישתם מהתפקיד, בניגוד לאלופים אחרים כמו אהרן חליוה למשל שנועץ בעו"ד סמוך לאחר פרוץ המלחמה.

תגובת הסניגוריה הצבאית: "הסניגוריה הצבאית אחראית על פי דין על ההגנה המשפטית על משרתי צה"ל בהליכים מסוגים שונים, לרבות הליכי ביקורת, מוסדות חקירה ובדיקה ציבוריים, הליכים פלילייים והליכים נילווים להם, ועוד. הסניגוריה הצבאית לא מגיבה על שאלות פרטניות בדבר זהות הקצינים שלהם ניתן ייעוץ, מחמת חיסיון, ואין בכך לאשר או להכחיש דבר. יצוין, כי הייצוג ניתן על ידי סנגורים המשרתים בשירות סדיר או במסגרת שירות מילואים פעיל".

