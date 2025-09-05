כך הפך מבקר המדינה ליחיד שלא מתיישר עם האליטה

מומלצים -

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצא את עצמו השבוע בלב הסערה, אחרי שהוציא דוח ביקורת על התמודדות הממשלה בניהול האזרחי במהלך המלחמה. כבר שבועות שהוא מנהל מאבק עיקש נגד ראשי מחדל שבעה באוקטובר ובראשם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי וראש השב"כ לשעבר רונן בר, ונמצא תחת מתקפה של האופוזיציה. מבקר מטעם, האשימו אותו. כי יש שומרי סף מוגנים ויש את מבקר המדינה. בכתבה ששודרה הערב (שישי) ב"קבינט שישי", כתבנו אושי דרמן על פועלו של שומר הסף היחיד שלא מתיישר עם האליטה והמפגשים הטעונים שלו עם ראשי המחדל. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד