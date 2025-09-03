עוד יום הולדת עצוב: אימו של יוסף חיים אוחנה מציינת לו 25

מומלצים -

חודש אלול - חודש הסליחות ואל הכותל המערבי, מגיעים אלו שמבקשים שתפילותיהם יענו. יוסף חיים אוחנה נמצא בעזה כמעט 700 ימים, והיום (רביעי) הוא מציין את יום הולדתו ה-25.

אמו מירי נאבקת להשבתו, בדרכה. כתיבת אותיות בספר תורה, אמירת פרקי תהילים וסליחות בתחינה שישוב. בשבעה באוקטובר יוסף יצא לנובה משם נחטף, לא לפני שעזר לחבריו להימלט. את אמו מעשיו באותה השבת לא מפתיעים.

כך הוא נראה באות החיים האחרון שהתקבל ממנו בסוף החודש, כחוש ומבקש עזרה לצד אלקנה בוחבוט. יום הולדת נוסף לאחר כמעט שנתיים בשבי חמאס, אמו עושה הכל ופונה אליו בתקווה שיראה וימשיך להחזיק מעמד.

צפו בכתבה המלאה ששודרה במהדורה המרכזית – בתחילת העמוד