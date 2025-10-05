נתניהו למשפחות שכולות: "לא נתקדם לשום סעיף במתווה הנוכחי - עד שישחררו את כל החטופים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (ראשון) עם משפחות שכולות החברות בפורום הגבורה ואמר כי "לא נעבור לשום סעיף מתוך 21 הסעיפים בתוכנית טראמפ, עד שהסעיף הראשון - שחרור כל החטופים, החיים והמתים, כולם כולם - לא יושלם. עד שאחרון החטופים יחזור - לא עוברים לאף סעיף אחר".

נתניהו עוד אמר במהלך הפגישה כי "הרשות הפלסטינית לא תשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי. אף נציג של החמאס ואף נציג של הרש"פ לא יהיו מעורבים בשליטה ברצועה", והוסיף כי "ישראל תהיה אחראית ומעורבת בנושא פירוז הנשק ברצועה".

"אם החטופים לא ישוחררו עד לתום הזמן שהנשיא טראמפ קבע - ישראל תחזור ללחימה בגיבוי מלא, של כל המדינות המעורבות", הבהיר נתניהו.

ראש הממשלה אמר אמש בהצהרה מצולמת כי הנחה את צוות המשא ומתן, בראשות השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, לצאת לשיחות במצרים על מנת לסגור פרטים טכניים הנוגעים לשחרור כל החטופים. נתניהו, הוסיף כי המטרה היא לתחום את המשא ומתן לימים בודדים בלבד.

כזכור, חמאס הודיע ביום שישי האחרון על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות רחבות בתוך מוסדות ההנהגה שלה ובין כוחות ופלגים פלסטיניים. הארגון לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק - ונראה כי הוא מעוניין לקחת חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי".

טראמפ הגיב להודעת ארכון הטרור ואמר כי "חמאס מוכנים לשלום, על ישראל להפסיק להפציץ בעזה". זמן קצר לאחר מכן, הודיעה לשכת נתניהו כי ישראל נערכת לשלב הראשון של התוכנית לשחרור מיידי של כל החטופים.

בהמשך, אמר הרמטכ"ל זמיר כי "כלל יכולות צה"ל יוקצו לטובת הגנה על כוחותינו". גורם ישראלי הבהיר כי עצירת התמרון אינן חלק מהפסקת האש הרשמית שתחול - אלא כזו שמאפשרת לחמאס להתחיל בהתארגנות לשחרור החטופים.