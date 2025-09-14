מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, על התוכניות ליום שאחרי בעזה: "מחכה לנו עדיין העבודה הקשה של אחרי שהדבר הזה ייגמר - לשקם את עזה באופן שייתן לאנשים שם איכות חיים שהם רוצים. והשאלות הן מי יעשה את זה? מי ישלם על זה? מי יהיה אחראי על זה? כל זה עדיין לפנינו, וכל זה עדיין צריך לטפל בו" (נטלי הוויט)