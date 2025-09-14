רוביו מגיע לישראל: "יש הרבה שאלות על היום שאחרי בעזה, 48 החטופים חייבים להשתחרר"
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ינחת הבוקר בישראל • על הפרק: עסקת חטופים והתוכניות לאחרי המלחמה • דיווחים שצה"ל תקף כטב"ם סמוך לבית החולים "שיפא" בעיר עזה • כל העדכונים מהיום ה-709 למלחמה
מומלצים -
היום ה-709 למלחמה: מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, יגיע היום (ראשון) לביקור בישראל. על הפרק: התוכניות ליום שאחרי בעזה. "מה שחשוב זה שיש עוד 48 חטופים שמגיע להם להשתחרר מיד", אמר. על התוכניות ליום שאחרי המלחמה, אמר רוביו כי "יש לנו עוד הרבה שאלות שצריך לטפל בהן". דיווח שצה"ל תקף רכב סמוך לבית החולים "שיפא" בעיר עזה.
מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, על התוכניות ליום שאחרי בעזה: "מחכה לנו עדיין העבודה הקשה של אחרי שהדבר הזה ייגמר - לשקם את עזה באופן שייתן לאנשים שם איכות חיים שהם רוצים. והשאלות הן מי יעשה את זה? מי ישלם על זה? מי יהיה אחראי על זה? כל זה עדיין לפנינו, וכל זה עדיין צריך לטפל בו" (נטלי הוויט)
מזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, התייחס לתקיפה הישראלית בקטאר לקראת ביקורו בישראל היום: "אני הולך לקבל הבנה הרבה יותר טובה של התוכניות שלהם קדימה. מה שקרה - קרה. ברור שלא היינו מרוצים מזה. הנשיא לא היה מרוצה מזה. עכשיו אנחנו צריכים להתקדם ולהבין מה הצעד הבא. כי בסופו של דבר, כשכל זה ייאמר וייעשה, עדיין יש קבוצה בשם חמאס, שהיא קבוצה מרושעת שעדיין מחזיקה בנשק ומטילה טרור. עדיין יש 48 חטופים שמגיע להם להשתחרר מיד, כולם יחד" (נטלי הוויט)
דיווח פלסטיני כי צה"ל תקף רכב באמצעות כטב"מים באזור בית החולים "שיפא" שבעיר עזה (איילי כהן)