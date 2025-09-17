צה"ל פתח נתיב תנועה חדש לתושבי העיר עזה | כל העדכונים

ערוץ אל-ג'זירה דיווח במהלך הלילה מפי מקור רשמי בממשלת אחמד א-שרע בסוריה כי "אי אפשר לדבר על הסכם ביטחוני כלשהו עם ישראל כל עוד היא לא נסוגה לקווים של לפני 8 בדצמבר" (לינה עבד)