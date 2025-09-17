צה"ל פתח נתיב תנועה חדש לתושבי העיר עזה | כל העדכונים
דו״צ בערבית, אביחי אדרעי, מסר בהודעה לתושבים כי יוכלו מעתה לעבור דרך רחוב סלאח א-דין • דיווחים פלסטינים על ירי ארטילרי לעבר מזרח העיר דיר אל-בלח • עדכונים שוטפים מהיום ה-712 למלחמה
היום ה-712 למלחמה: צה"ל ממשיך הבוקר (רביעי) בתמרון בעזה - ובסביבת העיר עזה בפרט. דובר צה"ל בערבית מסר בהודעה כי נפתח נתיב תנעה חדש, דרכו יכולים התושבים להתפנות דרומה. הפלסטינים מדווחים על ירי אריטלרי לעבר מזרח העיר דיר אל-בלח.
צה"ל: ההתרעה על חדירת כטב"ם ליד נמל התעופה רמון - אזעקת שווא (ארנולד נטייב)
צה"ל על החשד לחדירת כטב"ם בערבה: "האירוע הסתיים" (ארנולד נטייב)
בעקבות האזעקות: טיסת ישראייר שהמריאה לפני מספר דק מנתב״ג והייתה אמורה לנחות ברמון - מסתובבת מעל אזור המרכז
אזעקות בערבה בעקבות חשש לחדירת כטב"ם
ערוץ אל-ג'זירה דיווח במהלך הלילה מפי מקור רשמי בממשלת אחמד א-שרע בסוריה כי "אי אפשר לדבר על הסכם ביטחוני כלשהו עם ישראל כל עוד היא לא נסוגה לקווים של לפני 8 בדצמבר" (לינה עבד)
דיווחים פלסטינים על ירי ארטילרי לעבר מזרח העיר דיר אל-בלח, שבמרכז רצועת עזה (לינה עבד)
דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, מסר בהודעה לתושבי עזה: "צה"ל מודיע כי על מנת להקל על התנועה דרומה, נפתח נתיב מעבר זמני דרך רחוב סלאח א-דין. תוכלו לעבור דרך רחוב סלאח א-דין ולאחר מכן להמשיך דרומה מוואדי עזה" (לינה עבד)
