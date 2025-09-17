צה"ל פתח נתיב תנועה חדש לתושבי העיר עזה | כל העדכונים

דו״צ בערבית, אביחי אדרעי, מסר בהודעה לתושבים כי יוכלו מעתה לעבור דרך רחוב סלאח א-דין • דיווחים פלסטינים על ירי ארטילרי לעבר מזרח העיר דיר אל-בלח • עדכונים שוטפים מהיום ה-712 למלחמה

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
עזתים עקורים נעים עם חפציהם דרומה על כביש באזור מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, בעקבות מבצע "מרכבות גדעון ב'", אמש
עזתים עקורים נעים עם חפציהם דרומה על כביש באזור מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, בעקבות מבצע "מרכבות גדעון ב'", אמש

היום ה-712 למלחמה: צה"ל ממשיך הבוקר (רביעי) בתמרון בעזה - ובסביבת העיר עזה בפרט. דובר צה"ל בערבית מסר בהודעה כי נפתח נתיב תנעה חדש, דרכו יכולים התושבים להתפנות דרומה. הפלסטינים מדווחים על ירי אריטלרי לעבר מזרח העיר דיר אל-בלח. 

צה"ל: ההתרעה על חדירת כטב"ם ליד נמל התעופה רמון - אזעקת שווא (ארנולד נטייב)

צה"ל על החשד לחדירת כטב"ם בערבה: "האירוע הסתיים" (ארנולד נטייב)

בעקבות האזעקות: טיסת ישראייר שהמריאה לפני מספר דק מנתב״ג והייתה אמורה לנחות ברמון - מסתובבת מעל אזור המרכז

אזעקות בערבה בעקבות חשש לחדירת כטב"ם

ערוץ אל-ג'זירה דיווח במהלך הלילה מפי מקור רשמי בממשלת אחמד א-שרע בסוריה כי "אי אפשר לדבר על הסכם ביטחוני כלשהו עם ישראל כל עוד היא לא נסוגה לקווים של לפני 8 בדצמבר" (לינה עבד)

דיווחים פלסטינים על ירי ארטילרי לעבר מזרח העיר דיר אל-בלח, שבמרכז רצועת עזה (לינה עבד)

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, מסר בהודעה לתושבי עזה: "צה"ל מודיע כי על מנת להקל על התנועה דרומה, נפתח נתיב מעבר זמני דרך רחוב סלאח א-דין. תוכלו לעבור דרך רחוב סלאח א-דין ולאחר מכן להמשיך דרומה מוואדי עזה" (לינה עבד)

