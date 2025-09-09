ראש המוסד: "לא לחיסול בכירי חמאס בזמן מו"מ" | עמיחי שטיין

מומלצים -

הכתב לענייני דיפלומטיה של i24NEWS, עמיחי שטיין, דיווח במהדורה המרכזית הערב (שלישי) כי ראש המוסד דדי ברנע הביע את התנגדותו בפני שרי הקבינט שדרשו חיסול של בכירי חמאס בקטאר בישיבה שנערכה בתקופה האחרונה. "אי אפשר לחסל את בכירי חמאס חוץ בזמן שמתנהל מולם משא ומתן", אמר ברנע.

מנגד, בישראל טוענים: החיסול מקדם את הסיכוי לעסקת חטופים. גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS: "חאלד משעל, שלא היה בכינוס, הוא מי שדחק בבכירים ללכת להסכם".

ההערכה: החיסול - יצמצם משמעותית את השפעתה של קטאר על המגעים לעסקת חטופים. גורם אחר אמר ל-i24NEWS כי "בממשל האמריקני זעמו על ההדלפות הישראלית אבל 'מחייכים בסיפוק'".

