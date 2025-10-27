"יוניפי"ל גרסת עזה": המחלוקת על מנדט האו"ם בכוח ברצועה

הכתב לענייני דיפלומטיה של i24NEWS, עמיחי שטיין, פרסם היום (שני) במהדורה המרכזית, כי ישנן מחלוקות משמעותיות בנוגע למנדט שמועצת הביטחון של האו"ם אמורה להעניק לכוח הבינלאומי שצפוי להיכנס לרצועת עזה במסגרת תוכנית טראמפ. כך, לפי מספר גורמים המקורבים לנושא שדיברו עם i24NEWS.

למעשה, ליבת המחלוקת נסובה סביב השאלה: באיזו סמכות ובאילו סמכויות יופעל הכוח הבינלאומי? מדינות ערב מעוניינות שהכוח יוקם בהתאם לפרקים 6 ו-7 של אמנת האו"ם, מה שיהפוך אותו לכוח או"ם רשמי לכל דבר ועניין. "זה אומר שחיילי כוחות האו"ם סטייל יוניפי"ל יהיו בעזה", אמר מקור ל-i24NEWS.

ישראל, לעומת זאת, חוששת מהתקדים שייווצר בעקבות הצבת כוח או"ם רשמי באזור עימות ישראלי–פלסטיני. לכן ישראל מעדיפה שהכוח לא יוגדר כ"כוח או"ם רשמי", אלא שמועצת הביטחון פשוט תאשר את הצבתו ואת הפיקוח עליו. ישנן גם מחלוקות מהותיות בנוגע לסמכויות הכוח.

"מהו המנדט של כוחות הביטחון בתוך עזה? אנחנו מקווים שמדובר בשמירת שלום, כי אם זה אכיפת שלום – אף אחד לא ירצה להתקרב לזה", אמר מלך ירדן עבדאללה בראיון בלעדי ל-BBC Panorama. ירדן, יחד עם מדינות ערב נוספות, רוצה שהכוח יפעל לשמירת השקט ללא עימות ישיר מול אף צד.

אלא שבתוכנית טראמפ הכוח הבינלאומי צפוי לקחת אחריות גם על פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו – משימה שמספר מדינות ערביות מסרבות כעת לבצע. ״מדינות ערב לא ייכנסו לעזה ויתחילו להתעמת עם ארגון טרור", אמר מקור המקורב לדיונים ל-i24NEWS, "הן מוכנות לשמור על שקט, אך לא לבצע את הפעולות שישראל רוצה שהכוח יבצע".

סוגיה נוספת קשורה לתפקיד הרשות הפלסטינית בתוך הכוח המתגבש. בעוד מדינות ערב רוצות שהרש"פ תיטול בו חלק – ואף מציעות לשלב שוטרים פלסטינים במשימה – ישראל נלהבת הרבה פחות ממתן תפקיד פעיל לרש"פ ברצועת עזה. "בסופו של דבר ייתכן שלא תהיה לישראל ברירה והיא תיאלץ להסכים לשילוב פלסטינים שאינם חלק רשמי מהרשות הפלסטינית בתוך הכוח", אמר מקור נוסף המעורה בנושא ל-i24NEWS.

הכוח הבינלאומי צפוי לכלול חיילים מאזרבייג'ן, אינדונזיה, פקיסטן ומדינות נוספות, אם כי הרכבו טרם נקבע סופית. מאחורי הקלעים מתקיימים דיונים בין בכירים ישראלים ואמריקאים, וכן שיחות עם נציגים מצרפת, בריטניה ומדינות ערב. חלק מהוויכוח עוסק בשאלה האם החלטת מועצת הביטחון שתאשר את הכוח תכלול את תוכנית טראמפ במלואה בהחלטה ולא רק את הנושא של הכוח הבינלאומי.

הדיונים נמשכים, כאשר ארצות הברית מנסה לגשר על הפערים. "מצד אחד, ארה"ב מבינה את עמדת ישראל, אך מצד שני היא רוצה לקדם את הקמת הכוח בהקדם האפשרי", אמר מקור המעורה בנושא ל-i24NEWS. ישראל חוששת שבשלב מסוים וושינגטון תפעיל לחץ על ירושלים לגלות גמישות. "מבחינת האמריקנים, הקמת הכוח היא תנאי מרכזי לתוכנית טראמפ – וסביר שבשלב מאוחר יותר הנשיא ילחץ על נתניהו להתפשר".