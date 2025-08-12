הבדיקה הישראלית שחושפת את שקר "קמפיין ההרעבה" של חמאס

מומלצים -

מערכת הביטחון פרסמה הבוקר (שני) נתונים מבדיקה שערכה אשר חושפת את שקר 'קמפיין ההרעבה' - פרסום מגמתי ומטעה של נתוני תת-תזונה מצד חמאס, והצגת חולים במחלות רקע חמורות כמתים מתת-תזונה.

"נוכח הניסיונות המגמתיים של ארגון הטרור חמאס להדהד את נרטיב הרעב ברצועת עזה, בדיקה מעמיקה שבוצעה על ידי מערכת הביטחון חושפת את הפערים וההוכחות לכך שחמאס ניהל קמפיין מתוזמן כחלק ממערכה שלמה שמטרתה להכפיש את מדינת ישראל ולהשיג הישגים מדיניים", נכתב.

בבדיקה שנערכה, עלה פער משמעותי בין מספר הדיווחים של משרד הבריאות של חמאס אודות מספר מקרי המוות כתוצאה מתת-תזונה לבין המקרים שתועדו ופורסמו בזהותם המלאה בתקשורת וברשתות החברתיות.

בתוך כך, מתחילת חודש יולי ובסמיכות למשא ומתן שהתנהל, חלה עלייה מגמתית במספר הנפטרים לכאורה מתת תזונה עליהם דיווח משרד הבריאות של חמאס. עד חודש יוני 2025 דווחו 66 מקרים של תושבים שנפטרו מתת תזונה לאורך כל המלחמה, ואילו בחודש יולי בלבד דווח על למעלה מ-133 תושבים שמתו כתוצאה מתת תזונה.

על אף היקף הנפטרים הגבוה לכאורה בחודש יולי, משרד הבריאות של חמאס לא פרסם את פרטיהם של הנפטרים כפי שנהג לעשות בעבר. כך למשל, ב-19 ביולי פרסם חמאס על 18 נפטרים מתת תזונה וב-22 ביולי על 15 נפטרים נוספים, בעוד שמניתוח מעמיק של הרשתות השונות עולים מקרים בודדים בלבד. חוסר ההלימה והפערים בין הדיווחים המספריים לבין הפרסומים הפרטניים מטיל בספק את אמינותם.

לצד זאת, מהבדיקה הפרטנית שבוצעה למקרים שפורסמו עולה כי מרבית הנפטרים סבלו ממחלות רקע מקדימות אשר השפיעו על התדרדרות מצבם הרפואי ללא קשר למצב התזונתי. כמו כן, עולה כי חלקם אף טופלו בישראל טרם המלחמה. מכך ניתן להסיק כי המקרים שתועדו אינם מייצגים את מצבם של כלל תושבי הרצועה אלא מציגים באופן מגמתי מקרים קיצוניים בהם קדמה מחלת רקע.

כך למשל, בשבועות האחרונים הופצו תמונותיו של הילד עבדאללה האני מחמד אבו זרקה, בן 4, בטענה כי מצבו נובע מהרעב ברצועה. בדיקת מתפ”ש העלתה כי הוא סובל ממחלה גנטית של חסך בוויטמינים ומינרלים, לצד בריחת סידן ודילול עצמות - מחלה תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים. עוד עלה כי ארבעה חודשים טרם פרוץ המלחמה, יצא הילד בליווי אימו, באישור ישראל, לטיפול רפואי בבית החולים אל־מקאסד במזרח ירושלים.

במקרה נוסף, הופצו תמונותיו של כרם חאלד מצטפא אלג’מל, בן 27, שדווח כי מת כתוצאה מתת-תזונה. מבדיקת מערכת הביטחון עולה כי כרם סבל מאז ילדותו מניוון שרירים ושיתוק חלקי, אשר הובילו למוגבלויות בבית הבליעה. מדובר במצב רפואי מתמשך שאינו קשור למצב התזונתי הכללי ברצועה.

הבדיקה שבוצעה במערכת הביטחון עם גורמי מקצוע מתחום הרפואה קבעה כי אין סימנים המעידים על תופעה נרחבת של תת תזונה בקרב האוכלוסייה בעזה.

"ארגון הטרור חמאס עושה שימוש ציני בתמונות טרגיות ומנצל אותן לרעה לצורכי קמפיין תודעה שקרי וככלי לחץ מתוזמן שמטרתו הפעלת לחץ ויצירת דעת קהל שלילית נגד מדינת ישראל. צה״ל באמצעות המתפ"ש ימשיך לפעול לשיפור המענה ההומניטרי ברצועת עזה, בשיתוף הקהילה הבין-לאומית, תוך דחיית הטענות בדבר רעב ברצועת עזה", מסרו בצה"ל.