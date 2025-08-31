התושבים שחוששים לחזור לנחל עוז והתיעוד של הסרת החומה בגבול

מומלצים -

רגע לפני 1 בספטמבר מחר - מועד החזרה הרשמי של תושבי נחל עוז אל הקיבוץ שנמצא ממש בגבול עזה - חזרו עד כה פחות ממחצית מחבריו. רוב הבתים עומדים על תילם ומאפשרים פיזית את החזרה - אבל גם קולות המלחמה מעבר לגדר נשמעים היטב.

בשבועות האחרונים התלווה כתבנו שי ישראל לאנשי נחל עוז שקרועים בין הרצון להשתקם ולחזור הביתה, לבין אלה שלא מסוגלים עדיין לדרוך במקום שבו אירע הטבח ושגם כמעט שנתיים אחרי - עדיין לא שקט.

צפו בכתבה המלאה מתוך "המהדורה המרכזית"