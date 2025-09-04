צבי יחזקאלי על תיעודי האוכל מעזה: "ישראל צריכה להשתמש בזה"

מומלצים -

תיעודים מרצועת עזה של פתיחת בתי קפה חדשים, סחורת נוטלה, הזמנות רבות מבתי קפה, שווארמה ועוד מציפים את הרשת. פרשננו לענייני ערבים צבי יחזקאלי התייחס לכך הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" וענה על השאלה - כמה חמאס מוטרד מכך.

"חבל שישראל לא מפרסמת עוד ועוד תיעודים כי הרשת מלאה בהם, את זה אמרנו תמיד", אמר יחזקאלי והוסיף, "ישראל לא מראה לעולם את זה שיש עזה אחרת, ואני חושב שצריך להשתמש בזה. השאלה היא לא אם זה מזיז לחמאס, אלא אם זה באמת פוגע בתעמולה שלו אל מול העולם. אני חושב שעכשיו ישראל יכולה להשיב מלחמה שערה לקמפיין ההרעבה שתפס בתקשורת הזרה וגם פה בישראל".

"צריך להראות את החיים הטובים ברצועת עזה ושיש כאלו שחיים וגם סוחרים בסיוע הומניטרי. יתרה מכך, לחמאס מתחת לאדמה לא חסר כלום. הוא כבר ארגן את עצמו והוא מבין שזה מה שהוא יצטרך לקראת השלב הבא של העימות העצים". צפו בפרשנות המלאה - בראש העמוד