ארונותיהם של 4 חטופים חללים הגיעו למרכז לרפואה משפטית

ארונותיהם של ארבעה חללים חטופים הגיעו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר, זאת לצורך ביצוע הליך זיהוי, לצד חקירת סיבת ונסיבות המוות. את הארונות ליוו בשיירה ארוכה רכבים רבים, בהם ניידות משטרה.

טרם חצייתם לשטח ישראל, נערך מעמד צבאי לזכרם של החללים, במהלכו כוח צה"ל עטף את ארונות החטופים החללים בדגלי ישראל, הצדיע להם, והוקרא פרק תהלים. בטקס המיוחד השתתף בין היתר הרב הצבאי הראשי.