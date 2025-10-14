הסנקציות על חמאס בשל הפרת ההסכם - ופניית המשפחות לוויטקוף

בתגובה להפרת חמאס והעיכוב בהשבת החללים החטופים, הדרג הצבאי המליץ היום (שלישי) על סגירת מעבר רפיח וצמצום הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

בתוך כך, משפחות החטופים והחטופה שלחו אמש מכתב לשליח המיוחד למזרח התיכון של ארה"ב, סטיב וויטקוף, בו הם מפצירים בו לוודא שההסכם ימומש במלואו. "אנו פונים אליך בלב מלא תודה אך גם חרדה עמוקה. הנכונות שלך לשבת איתנו, להקשיב לסיפורים שלנו, ולהביט בעינינו כששיתפנו את כאבנו ואת תקוותינו, משמעותה עבורנו גדולה ממילים".

"עם זאת, מה שחששנו ממנו מתרחש כעת לנגד עינינו: רק ארבעה חטופים שנרצחו שבים היום. רק ארבע משפחות יזכו להביא את יקיריהן לקבורה בכבוד הראוי להם ולהתחיל למצוא מעט סגירת מעגל. כיצד ייתכן הדבר? כיצד נוכל להשלים עם כך שהאחרים נותרו מאחור?".

"עלינו לוודא שכל החטופים והחטופה שנותרו ישובו הביתה. איננו יכולים לנוח, ואנו יודעים שגם אתה לא תנוח, עד שהחטוף האחרון יוחזר. אנו מבקשים ממך לעשות הכול, לא לחסוך שום מאמץ, כדי לדרוש מחמאס לעמוד בהתחייבותו ולהחזיר את כל החטופים והחטופה הנותרים הביתה", כתבו המשפחות.

צה"ל הודיע היום כי השלים את הזיהוי של ארבעת החללים, גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושניים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום, שהושבו אמש מרצועת עזה.

מדובר בארבעה חללים חטופים בלבד, מתוך 28 שמוחזקים עדיין ברצועת עזה. שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב: "המשימה הדחופה שכולנו מחויבים לה כעת היא לוודא את החזרת כל החטופים החללים הביתה. הודעת חמאס על החזרה צפויה של 4 גופות היום היא אי עמידה בהתחייבויות. כל עיכוב או הימנעות מכוונת ייחשבו כהפרה בוטה של ההסכם וייענו בהתאם".

משפחות החטופים והחטופה ושורדי השבי פרסמו הודעה בה דרשו מממשלת ישראל להפסיק ביישום המשך שלבי ההסכם עד שחמאס ימלא את חלקו במלואו וישיב את 24 החטופים והחטופה. ״המשפחות דורשות מרה״מ לחשוף בפני הציבור בישראל את ההבנות העדכניות מול חמאס ולא להתקדם ביישום ההסכם עד להשבת החטוף האחרון״.

״עם ישראל עד לחידוש הקונספציה שהובילה לאסון השבעה באוקטובר. עם שמפקיר אנשיו וחלליו הוא עם שמפקיר את גורלו - לא ניתן להיסטוריה לחזור. לא יהיה ניצחון ולא תהיה תקומה עד שהם כולם כאן - עד החטוף האחרון״.