גורם אמריקני ל-i24NEWS: "נשלח 200 חיילים לישראל"

גורם אמריקני מסר הבוקר (שישי) ל-i24NEWS פרטים נוספים על הכוחות האמריקנים שצפויים להגיע לישראל במהלך שלושת הימים הקרובים - עד ליום ראשון.

על פי התוכנית, הממשל האמריקניישלח כ-200 חיילים כאשר המטרה היא להקים מרכז בישראל ל"תיאום נושאים שונים בתקופה הקרובה ברצועת עזה עד שיהיה שלטון קבוע באיזור". ⁠המרכז אמור לסייע בסוגיית הכנסת סיוע הומניטרי, סיוע לוגיסטי, וגם יעסוק בתיאום הגופים והמדינות השונות שיגיעו כעת לרצועת עזה. "המטרה: שלא יהיה בלאגן, שכולם יוכלו לדבר עם כולם", אמר הגורם ל-i24NEWS.

ככל שצה"ל יסוג מרצועת עזה - אמורות מדינות אחרות להכניס כוחות ולספק שם ביטחון עד שיהיה ממשל קבוע. "יהיו המון שחקנים עכשיו ברצועת עזה, ויצטרכו לתאם ביניהם - ואת זה בדיוק המרכז יעשה - לכל אחד מהמדינות והגופים שיהיו מעורבות כעת בעזה יהיו נציגים במרכז", הסביר אותו גורם. עוד ציין כי מטרה נוספת של המרכז היא לעקוב שמה שסוכם במסגרת הפסקת האש - אכן קורה.

⁠הגורם הדגיש כי "לא יהיו חיילים אמריקנים על הקרקע, כן יהיו אנשים שידווחו לאמריקנים, ייתכן שיופעלו כלי טייס מעל הרצועה כדי לעקוב - אבל חיילים אמריקנים לא יהיו בתוך עזה".