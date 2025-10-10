גורם אמריקני ל-i24NEWS: "נשלח 200 חיילים לישראל"
החיילים מכוחות צבא ארה״ב צפויים להגיע עד ליום ראשון • המטרה - הקמת מרכז לתיאום נושאים ברצועת עזה עד שיהיה שלטון קבוע באיזור • "נתאם בין השחקנים השונים ברצועה ונעקוב שמה סוכם במסגרת הפסקת האש מתממש"
גורם אמריקני מסר הבוקר (שישי) ל-i24NEWS פרטים נוספים על הכוחות האמריקנים שצפויים להגיע לישראל במהלך שלושת הימים הקרובים - עד ליום ראשון.
על פי התוכנית, הממשל האמריקניישלח כ-200 חיילים כאשר המטרה היא להקים מרכז בישראל ל"תיאום נושאים שונים בתקופה הקרובה ברצועת עזה עד שיהיה שלטון קבוע באיזור". המרכז אמור לסייע בסוגיית הכנסת סיוע הומניטרי, סיוע לוגיסטי, וגם יעסוק בתיאום הגופים והמדינות השונות שיגיעו כעת לרצועת עזה. "המטרה: שלא יהיה בלאגן, שכולם יוכלו לדבר עם כולם", אמר הגורם ל-i24NEWS.
ככל שצה"ל יסוג מרצועת עזה - אמורות מדינות אחרות להכניס כוחות ולספק שם ביטחון עד שיהיה ממשל קבוע. "יהיו המון שחקנים עכשיו ברצועת עזה, ויצטרכו לתאם ביניהם - ואת זה בדיוק המרכז יעשה - לכל אחד מהמדינות והגופים שיהיו מעורבות כעת בעזה יהיו נציגים במרכז", הסביר אותו גורם. עוד ציין כי מטרה נוספת של המרכז היא לעקוב שמה שסוכם במסגרת הפסקת האש - אכן קורה.
הגורם הדגיש כי "לא יהיו חיילים אמריקנים על הקרקע, כן יהיו אנשים שידווחו לאמריקנים, ייתכן שיופעלו כלי טייס מעל הרצועה כדי לעקוב - אבל חיילים אמריקנים לא יהיו בתוך עזה".