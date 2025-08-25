להתאחד בתפילה: עצרת סליחות להשבת החטופים מתקיימת בכותל

מומלצים -

עם ישראל כולו מתאחד הלילה (שני) בכותל המערבי בתפילת סליחות מוקדשת להשבת 50 החטופים והחטופה. האירוע מתקיים במעמד רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ שליט"א, לצד בני משפחות החטופים ושורדי השבי קית׳ סיגל ולנה טרופנוב.

העצרת נועדה להעלות את המודעות למאבק להשבת החטופים, במסגרת קריאה משותפת של כלל הציבור להתפלל יחד: "690 ימים של סליחה - סליחה שאתם עוד לא איתנו - תצטרפו אלינו בתפילה אחת משותפת להשבתם", נמסר ממטה המשפחות להחזרת החטופים.

מטה משפחות החטופים

במהלך הערב ערכו המשפחות סיור במנהרות הכותל, תוך הדגשת החשיבות של תפילת הציבור: "והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים".