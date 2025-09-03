ההיערכות ל"מרכבות גדעון ב'": צה"ל מחזק את מערך המיל'

מומלצים -

צה"ל ממשיך בהכנות לקראת מבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה ומחזק את מוכנות כוחות המילואים.

בשבועות הקרובים הכוחות יעברו סדרת אימונים, במהלכם יבצעו תרגילי לוחמה בשטח פתוח ובנוי לחיזוק הכשירות המבצעית ברצועת עזה.

כחלק מהמאמץ בוצע בהובלת זרוע היבשה רכש של ציוד ואמצעי לחימה מתקדמים, ביניהם רחפנים לדרג המ"מ והמ"פ שיאפשרו מעטפת טקטית ורחבה ללוחמי המילואים.

דובר צה"ל

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה דואג למעטפת הכוללת ציוד אישי, מענה בתשתיות, שמירה על כשירות הכלים, הכנסת אספקה באמצעות מבצעיים לוגיסטיים מדי יום, ומתן טיפול רפואי לצד מענה רפואי ונפשי ללוחמים וללוחמות.

דובר צה"ל

"לוחמי המילואים מהווים נדבך מרכזי והכרחי בהגנה על אזרחי מדינת ישראל וביטחון המדינה וצה"ל ימשיך ללוותם בכל עת", נמסר מצה"ל.