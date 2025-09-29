מתווה טראמפ: שיקום, פירוז - ושחרור החטופים תוך 72 שעות

נשיא ארצות דונלד טראמפ חשף הערב (שני) מתווה מפורט לסיום הלחימה ברצועת עזה, הכולל פירוז צבאי, חזרתם של כל בני הערובה - חיים ומתים - בתוך 72 שעות מקבלת ההסכם, ותכנית שיקום ופיתוח רחבה לעזה תחת פיקוח בינלאומי. עיקרי המתווה - בכתבה הבאה.

לפי הפרטים שהוצגו, אם שני הצדדים יקבלו את המתווה הלחימה תיפסק מיד והכוחות הישראליים ייסוגו לקו מוסכם כדי לאפשר את שחרור החטופים.

עיקרי המתווה:

• השבת חטופים וגופות: בתוך 72 שעות מקבלת ההסכם פומבית על ידי ישראל יוחזרו כל בני הערובה - חיים ועמם גם גופות ההרוגים.

• שחרורי אסירים: ישראל תשחרר 250 אסירים המיועדים למאסר עולם וכן כ־1,700 עצורים מעזה שנעצרו לאחר ה־7 באוקטובר 2023, כולל נשים וילדים. בנוסף נקבע יחס החלפה של "בן ערובה אחד - שרידים של 15 עזתים".

• פירוז וניטרול חמאס: חמאס ושאר הפלגים יתחייבו שלא להיות מעורבים בכל צורה בשלטון עזה; כל התשתיות הצבאיות -מנהרות, מתקני ייצור נשק וכדומה - יושמדו ותתבצע תכנית פירוז בפיקוח בודקים עצמאיים. מי שיתחייב לדו-קיום ולנטרול נשקו יזכה לחנינה; מי שיבקש לעזוב יקבל מעבר בטוח למדינות מקבלות.

• כוח ייצוב בינלאומי (ISF): ארצות הברית תוביל הקמת כוח ייצוב בינלאומי זמני שיופרס ברצועה, יהווה גורם אבטחה פנימי ויאמן כוחות משטרה פלסטיניים מאומתים; הכוח יפעל בשיתוף ייעוץ עם מצרים וירדן.

• ממשל זמני וטכנוקרטי: עזה תנוהל על ידי ועדה פלסטינית טכנוקרטית, ללא תפקידים פוליטיים לחמאס, תחת פיקוח גוף מעבר בינלאומי חדש בשם "מועצת השלום" בראשות טראמפ - עם משתתפים בינלאומיים נוספים (שם מובלט: טוני בלייר כאופציה לראשי גוף זה). גוף זה ינהל את שיקום התשתיות והפיתוח הכלכלי עד שיושלמו רפורמות פלסטיניות המאפשרות החזרת שליטה בטוחה לרשות.

• סיוע ושיקום: סיוע הומניטרי ומבצעי שיקום יישלחו מיד - לפי סטנדרטים שקבע ההסכם מ־19 בינואר 2025 — כולל שיקום מים, חשמל, ביוב, בתי חולים, מאפיות, ציוד לפינוי הריסות ופתיחת כבישים. חלוקת הסיוע תתבצע דרך האו"ם, הצלב האדום וסוכנויות בינלאומיות אחרות ללא התערבות ישירה של הצדדים. מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם למנגנון מוסכם.

המתווה מבהיר כי ישראל לא תכבוש או תספח את עזה במסגרת ההסכם; צה"ל ייסוג בהדרגה ככל ש־ISF וגורמי הביטחון החדשים יבטיחו יציבות. יחד עם זאת צויין במפורש: אם חמאס יעכב או ידחה את ההצעה, מבצע הסיוע והמאמצים יהיו מוקדמים רק לאזורים שנמצאו "נקיים מטרור" וכוחות ישראלים ימשיכו לפעול בהתאם לצורך.

השלבים והיעדים שהוצעו כוללים גם תהליך חינוכי ודיאלוג בין-דתי לקידום סובלנות, ותוכנית ארוכת טווח שיכולה, לטענת התוכנית, ליצור תנאים לדרך אמינה להגדרה עצמית ואף למדינה פלסטינית בעתיד - בשלבי ביניים ובהתאם ליישום רפורמות ברשות.

במסמך הובהר כי היישום יכלול פיקוח ובדיקות עצמאיות לאורך כל התהליך, מנגנוני מימון בינלאומיים ותיאום צמוד עם שותפים ערביים ובינלאומיים. המבצעיות המלאה של הפרטים - שמות גופים, לו"ז ביצועי מדויק ומדינות המשתתפות ב"מועצת השלום" - טרם פורסמו במלואם.