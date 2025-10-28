שרידי החלל שהשיב חמאס שייכים לחטוף אופיר צרפתי - שהושב במבצע צבאי

משרד ראש הממשלה הודיע היום (שלישי) כי הממצאים שהשיב אמש חמאס שייכים לחלל החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שהושב מהרצועה במבצע צבאי לפני כשנתיים. הודעה נמסרה למשפחתו. בהודעה נמסר כי מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור. "ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון, בו ידונו בצעדיה של ישראל אל מול ההפרות", נכתב עוד.

אופיר ז"ל הגיע לפסטיבל הנובה לחגוג את יום הולדתו יחד עם זוגתו שובל וחבריו הטובים. יום ההולדת נקטע באכזריות ואופיר נחטף ונרצח בשבי. הוא חולץ כחלל בסוף נובמבר 2023 והובא לקבורה בישראל.

במרץ 2024 הושבו שרידים נוספים שלו לקבורה בישראל. בנוסף, באוגוסט של אותה השנה חמאס פרסם את תמונת גופתו של אופיר.

משפחת צרפתי מסרה שהוצג לה הסרטון שבו חמאס מוציא את שרידיו של אופיר. עוד נמסר: "הלכנו לישון הלילה בציפייה ותקווה שמשפחה נוספת תסגור מעגל מייסר של שנתיים ותשיב את יקירה לקבורה, אבל שוב נעשתה הטעיה על גב המשפחה שלנו שמנסה להשתקם. הציגו לנו הבוקר את הסרטון שבו מוציאים את שרידיו של בננו האהוב, קוברים וקוראים לצלב האדום - מניפולציה מתועבת שנועדה לטרפד את העסקה ולהפקיר את השבת כל החטופים".

עוד הוסיפו כי "זו הפעם השלישית שאנחנו נאלצים לפתוח את הקבר של אופיר ולקבור את בננו מחדש. המעגל כביכול 'נסגר' כבר בדצמבר 2023, אבל הוא לעולם לא באמת נסגר. מאז אנחנו חיים עם הפצע שכל הזמן נפתח, בין זיכרון לגעגוע, בין שכול לשליחות. אופירי שלנו יצא לנובה לחגוג יום הולדת ומשם לא שב. אנחנו מבקשים מכל עם ישראל לא לשכוח את הנופלים, לא לשכוח את החטופים, ולהמשיך לתמוך במשפחות עד לשובם וגם לאחר מכן - רק ככה יהיה לנו עתיד. רק ככה נוכל להמשיך לחיות במדינה שלנו".

במטה משפחות החטופים הגיבו בזעם ודרשו פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו: "לנוכח ההפרות של חמאס, מעשיו הנתעבים, השימוש הציני בחטופים ובתוך זה גם הטעיית הצלב האדום - משפחות החטופים דורשות פגישה מיידית עם ראש הממשלה".

"ההפרות החוזרות והנשנות על ידי החמאס והתיעוד של צה"ל מוכיחים את מה שאנחנו יודעים וטוענים באופן ברור ונחרץ: חמאס יודע על מיקומם של כל החטופים וממשיך לפעול בזלזול, להונות את ארה"ב והמתווכות ולפגוע בכבודם של יקירינו, ממשלת ישראל לא יכולה ואסור לה להתעלם מכך ועליה לפעול בנחישות נגד ההפרות הללו. אנחנו דורשים פגישה דחופה ומיידית עם ראש הממשלה עוד היום שבה יפרט את התכנית מלאה שתחזיר את יקירנו - עד האחרון שבהם. החזרת כל החטופים היא חובת המדינה ומחויבות ערכית ומוסרית - אסור לתת לחמאס הנחות על הפרות ההסכם. הצלחתו של ראש הממשלה ביישום ההסכם תימדד אך ורק עם השבתו של החטוף האחרון - עם ישראל לא ישאיר אף אחד מאחור ולא ישלים עם מציאות אחרת".