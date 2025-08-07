שכונה חדשה בניר עוז: "השיבו את החטופים גם במחיר גבוה"

מומלצים -

שנה ועשרה חודשים חלפו מאז טבח השבעה באוקטובר, והרגעים הקשים בהם קיבוץ ניר עוז ספג טלטלה קשה, לאחר שהופקר לחלוטין לידי המחבלים שטבחו, וחטפו אזרחים תמימים, אחד מכל ארבעה מתושבי הקיבוץ, זאת מבלי שכדור אחד של כוחות הצבא נורה. תשעה מחברי הקיבוץ נותרו בשבי.

הקיבוץ ערך הערב (חמישי) טקס להנחת אבן הפינה לשכונה הראשונה שתוקם מאז הטבח - "שכונת החלוץ" - כולה מכספי תרומות, ללא התערבות המדינה. הבתים החדשים מיועדים ל'חלוצים' - תושבי הקיבוץ שבחרו לשוב, למרות הכל, בתנאים הלא פשוטים. כשלושים משפחות צפויות לחזור והיעד הוא עד סוף שנת 2025 - ארבעה חודשים וחצי מהיום.

מקיבוץ ניר עוז נמסר: "במהלך טקס הנחת אבן הפינה של שכונת החלוץ, החלטנו לעצור. ברגעים אלה מתכנס הקבינט לדון בהחלטה הרת גורל, כיבוש רצועת עזה, ואנחנו לא יכולים להמשיך בסדר הרגיל של הטקס בשעה כזו, ולא יכולים לתת למדינה להמשיך כרגיל. המשמעות של ההחלטה הזו היא סיכון מיידי לחיי החטופים".

"לניר עוז יש עוד תשעה חטופים שצריכים שישיבו אותם. 50 למדינת ישראל. ואנחנו מבינים אמת פשוטה: לא תהיה תקומה בלי השבתם. הקבינט מתכנס עכשיו כדי לדון בעתיד שיהיה לדראון עולם. הגיע הזמן להגיד די! אנחנו יודעים ונדע לקום מהעפר ולהיות לתפארת. נדע לבנות מחדש קיבוץ פורח ומשגשג, כאן, סמוך לגבול. אבל לא נדע לעשות זאת בלעדיהם. האחריות היא על הממשלה ועל העומד בראשה", הוסיפו.

יושב ראש הקיבוץ תא"ל (מיל') צביקי טסלר אמר במהלך הטקס: "ברגעים אלה, הקבינט מתכנס להצביע על כיבוש עזה. אנחנו עוצרים את הטקס וקוראים להנהגה ולקבינט - סורו מרע, אל תשימו את החטופים בסכנה. השיבו את החטופים בהסכם, גם אם מחירו גבוה. תשיבו את כולם. האחריות היא על הממשלה והעומד בראשה".

שורד השבי גדי מוזס אמר: "זהו סימן דרך משמעותי. אסון כבד נפל עלינו והיום בהנחת אבן הפינה אנחנו אומרים - אנחנו חוזרים הביתה למרות הקשיים הנפשיים. נקים מחדש את גן העדן ששמו ניר עוז. מי יתן שיהיו בנו הכוחות. הנחת אבן הפינה מסמלת את שיקום ובניית ניר עוז. אנחנו צועדים לתקומה בתוך התקומה. כן יהי רצון".

עירית פאוקר, תושבת הקיבוץ שאביה נרצח ב -7 באוקטובר, הוסיפה: "אנחנו אומרים די, מספיק. בשמי ובשם המשפחות, אני קוראת לראשי הבנקים, ההסתדרות והמשק כולו - תעזרו לנו. אני קוראת לכל אזרחי המדינה - עכשיו זה אולי הרגע האחרון להציל אותם".

"ניר עוז קוראת לכם, משפחות החטופים, כולם מבקשים דבר אחד - תעמדו לצידנו מול אלה שמועלים בתפקידם ומקריבים אותנו. להשבית את הכל - לעצור את המדינה עד שהם יחזירו אותם. בטח לא לצאת לכיבוש רצועת עזה", סיכמה.