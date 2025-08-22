"דו"ח שקרי שמסתמך על חמאס": בצה"ל דוחים את טענות האו"ם ל"מגפת רעב" בעזה

מומלצים -

ארגון IPC שפועל מטעם האו"ם ואחראי להגדיר מצבי רעב ברחבי העולם, פרסם היום (שישי) דו"ח שקובע כי ברצועת עזה ישנה "מגפת רעב". גורמים רבים בישראל, בהם משרד החוץ ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) תקפו את הפרסום, והגדירו אותו שקרי.

כאמור, בדו"ח הארגון העלה את סיווג המצב בעזה לשלב 5, הרמה הגבוהה והגרועה ביותר בסולם חוסר הביטחון התזונתי החריף. במסמך נכתב בין היתר, כי ישנו רעב במחוז עזה, הכולל את העיר עזה והסביבה, כאשר "תנאים קטסטרופליים" צפויים להתרחב לדיר אל-בלח וחאן יונס עד סוף ספטמבר.

בתגובה לכך, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם דו"ח חריף בנוגע להאשמות המגמתיות. במסמך הצבאי נכתב, לאחר בדיקה מקיפה של טענות ה-IPC בשיתוף גורמי מקצוע, כי ישנם פערים עובדתיים ומתודולוגיים חמורים, שימוש במקורות מידע מוטים ובעלי אינטרס שמקורם בחמאס, היעדר דיוקים מהותיים ושינוי קריטריונים הפוגעים באמינותו של המסמך.

הם הוסיפו ודחו את הקביעה כי קיים רעב ברצועת עזה, ובעיר עזה בפרט. "דו"חות והערכות קודמים של ה-IPC הוכחו שוב ושוב כבלתי מדויקים והם אינם משקפים את המציאות בשטח. הדו"ח מתעלם במכוון מהנתונים שהועברו לכותביו בפגישה שהתקיימה טרם פרסום הדו"ח, תוך התעלמות מוחלטת מהמאמצים שקודמו בשבועות האחרונים לייצוב המצב ההומניטרי ברצועת עזה", נכתב.

בצבא המשיכו ותקפו את הארגון: "הם מתעלמים מנתוני הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה, כפי שמפורסמים על ידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ומהניצול המכוון והציני של הסיוע על ידי חמאס. בנוסף, הם מתעלמים בבוטות מכך שבשבועות האחרונים נעשו צעדים משמעותיים להרחבת כמות הסיוע הנכנס לרצועת עזה, כמו גם להקלת תהליך האיסוף מהמעברים על ידי סוכנויות האו"ם והארגונים הבינלאומיים".

מנתוני מתאם פעולות הממשלה בשטחים עולה, כי מאז חודש מאי נכנסו לרצועת עזה על ידי האו"ם, הארגונים הבינלאומיים והסקטור הפרטי מעל לעשרת אלפים משאיות סיוע ש-80% מתוכן הכילו מזון. עוד נמסר כי הפעולות שננקטו הובילו לעלייה משמעותית בזמינות ונגישות למזון ברחבי רצועת עזה, וגרמו לירידה חדה במחירי המזון בשווקים ולשיפור ניכר בזמינותו לאוכלוסייה.

במתפ"ש הזהירו כי ההתעלמות המכוונת והסתמכות על נתונים חלקיים יוצרת מצג שווא בפני הקהילה הבינלאומית: "בכך, הדו"ח אינו רק מוטה אלא גם משרת את קמפיין התעמולה של חמאס ופוגע ביכולת של מקבלי החלטות בקהילה הבינלאומית להבין את תמונת המצב ברצועת עזה באופן מלא".

אלוף עליאן הוסיף: "דו"ח ה-IPC מבוסס על מקורות חלקיים ולא אמינים, רבים מהם מזוהים עם חמאס, ומתעלם באופן בוטה מהעובדות ומהמאמצים ההומניטריים הנרחבים שמובילים מדינת ישראל ושותפיה בקהילה הבינלאומית. במקום לספק הערכה מקצועית, ניטרלית ואחראית, הדו"ח נוקט גישה מגמתית ורצופת פגמים מתודולוגיים חמורים, הפוגעים באמינותו ובאמון שהקהילה הבינלאומית אמורה לתת בו. אנו מצפים מהקהילה הבינלאומית להיות אחראיים ולא להיסחף אחר נרטיבים כוזבים ותעמולה לא מבוססת, אלא לבחון את הנתונים המלאים והעובדות בשטח".

ממשרד החוץ נמסר: "ה-IPC פרסם דו"ח מפוברק ו'תפור לפי מידה', כדי להתאים לקמפיין המזויף של חמאס. באופן לא ייאמן, הם עיוותו את הכללים שלהם והתעלמו מהקריטריונים שלהם רק כדי לייצר האשמות שווא נגד ישראל - IPC שינו את הסטנדרט העולמי שלהם, הורידו את סף ה-30% ל-15% עבור דו"ח זה בלבד, והתעלמו לחלוטין מהקריטריון השני שלהם של שיעור התמותה, אך ורק כדי לשרת את הקמפיין המזויף של חמאס".

"כל מסמך ה-IPC מבוסס על שקרים של חמאס המופצים באמצעות ארגונים בעלי אינטרסים אישיים. אין רעב בעזה. למעלה ל-100 אלף משאיות סיוע נכנסו לעזה מאז תחילת המלחמה, וזרם עצום של סיוע הציף את הרצועה במזונות בסיסיים במהלך השבועות האחרונים וגרם לירידה חדה במחירי המזון, שצנחו בשווקים. חוקי ההיצע והביקוש אינם משקרים - ה-IPC כן. כל התחזית שהארגון פרסם בנוגע לעזה במהלך המלחמה הוכחו כשקרים חסרי בסיס, גם המסמך הזה יושלך לפח האשפה הבזוי של מסמכים פוליטיים", נמסר עוד.