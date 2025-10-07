יוקר המלחמה: כך יפגעו משקי הבית בישראל שנים קדימה

כמה עלתה לנו המלחמה? הכלכלה אמנם עמדה איתנה - אבל מחיר המלחמה הולך לפגוע בכיסנו שנים קדימה. השיקום והתקומה לבדם יעלו למדינה 17.5 מיליארד שקלים - תקציב לחמש שנים הקרובות. הרחבת הלחימה בעזה מוסיפה 20 מיליארד שקלים גיוס המילואים 130 מיליארד נוספים. בסופו של דבר המלחמה בכללותה תעלה 205 מיליארד שקלים. כל אלו מגולגלים בסופו של דבר לאזרחי ישראל - במיסים שמשלמים ובשירותים הפחותים שמקבלים. צפו בדיווח המלא של כתבת הכלכלה עדי כהן מתוך ״המהדורה המרכזית״