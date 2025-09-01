בקריאות "מוות לישראל": הלווית רה"מ החות'י נערכה בצנעא

מומלצים -

טקס ההלוויה של ראש הממשלה החות'י אחמד א-רהווי ושל תשעה שרים נוספים שחוסלו בתקיפה הישראלית בשבוע שעבר, התקיים היום (שני). כיכר א-סבעין בצנעא התמלאה באנשים שהגיעו להשתתף - וקראו קריאות "מוות לישראל ו"מוות לארצות הברית".

המחוסלים בתקיפה שכוונה לאסיפה של הממשלה החות'ית, לפי הדיווח הם: שר החוץ גמאל עאמר; שר ההסברה האשם שרף א-דין; שר הנוער והספורט מוחמד אל-מוולד; שר החשמל, האנרגיה והמים עלי סייף מוחמד חסן; שר המשפטים וזכויות האדם מוג'אהיד אחמד עבדאללה עלי; סגן ראש הממשלה ושר המינהל המקומי והפיתוח הכפרי מוחמד אל-מדאני; שר החקלאות רדוואן עלי א-רובאעי; שר התרבות עלי קאסם אל-יאפעי; שר הרווחה סמיר בג'אעלה, ושר המסחר והתעשייה מועין אל-מחאקרי.

https://x.com/i/web/status/1962412917598331082 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מוחמד מפתאח, שמונה לתפקיד ראש הממשלה בארגון הטרור לאחר חיסול א-רהווי נאם בטקס ההלוויה: "אני מוסר את תנחומיי למנהיג (מנהיג החות'ים, עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י), למשפחות ההרוגים ולעמנו על אובדן השרים. מה שאני יכול להבטיח לכם הוא שהשרים עשו מאמץ איכותי במהלך שנה שלמה שלא ניתן לסכם וגם לא במשך מספר שנים. השרים עשו מאמצים רבים לארגון מחדש את המבנה המנהלי של המדינה ברמות המדויקות ביותר".

החות'ים הודיעו רשמית ביום שבת כי א-רהווי ומספר שרים נוספים חוסלו בתקיפה הישראלית בצנעא ביום חמישי. מספר שרים נוספים נפצעו בינוני וקשה. "הממשלה תמשיך למלא את תפקידה", הדגישו. נשיאות הארגון מסרה בהצהרה כי "בעיצומה של המערכה הפתוחה מול האויב הישראלי אנו מבשרים לבני עמנו ולאומתנו על שורה חדשה של שהידים דגולים מקרב ההנהגה הלאומית: אנו מודיעים על נפילתו אחמד ע’אלב אלרהווי, ראש הממשלה בממשלת השינוי, יחד עם מספר מעמיתיו השרים ביום חמישי שעבר".