פורסם תיעוד של החטוף ביפין ג'ושי בשבי מתחילת המלחמה

חשש כבד לחייו: משפחתו של החטוף הנפאלי ביפין ג'ושי חשפה הערב (רביעי) תיעוד שלו מהשבי שנאסף כשלל צה"ל. על פי ההערכות הוא צולם בנובמבר 2023, כחודש לאחר החטיפה, כאשר אורכו של הסרטון הוא כחצי דקה. בתיעוד הוא מסביר אודותיו: "הגעתי לישראל לפני 25 ימים בשביל התוכנית 'ללמוד ולהצליח', אני עובד בחווה חקלאית". מאז לא התקבל ממנו אות חיים ויש חשש כבד לחייו.

משפחתו מסרה לאחר פרסום הסרטון: "במלאת שנתיים לטבח הנורא שהכניס אלפי משפחות למעגל השכול ועצר את הזמן עבור משפחתנו ועבור כלל משפחות החטופים, בחרנו לשתף את אות החיים של הבן האהוב שלנו, ביפין. הוא נחטף באכזריות מקיבוץ עלומים, בעוד עשרה מחבריו נרצחו באותו היום. סטודנטים צעירים, יפים וחפים מפשע. במשך שנתיים היה קשה לעולם לדמיין את ביפין כחטוף במעמקי המנהרות. לא עוד".

"אות החיים שנמצא בעזה, אותו אנו חולקים איתכם היום, מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים", הוסיפו, "חודשים ארוכים הוחזק הסרטון תחת מעטה צנזורה ורק לאחרונה קיבלנו אישור להשתמש בו. לא קל לנו לשחרר אותו לעולם, אך אנו נמצאים בימים קריטיים והיסטוריים. ימים שיכריעו האם החטופים החיים יחזרו לחיק משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה, או שנמשיך להתבוסס בכאב ולא נזכה לסגירת מעגל. 48 החטופים והחטופה מוכרחים לשוב הביתה".

כזכור, באוגוסט האחרון, קרוב לשנתיים לאחר שנחטף, הגיעה לראשונה משפחתו של ביפין לעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. אחותו פושפה נשאה דברים: "לקח לנו 22 חודשים למצוא את הכוחות להגיע לכאן. היינו מבודדים בנפאל". היא פנתה לאחיה בנפאלית: "אני מתגעגעת אליך מאוד. אל תאבד את התקווה, היה חזק, הישאר בחיים!".

"אחי הוא סטודנט שנקלע למלחמה שאין לו בה צד", סיפרה פושפה, "הסרטונים האחרונים של רום ואביתר ריסקו אותנו. אמא ואבא שלי הרוסים, בקושי מחזיקים מעמד. הם מתגעגעים לבן היחיד שלהם. אני מתגעגעת לחבר הכי טוב שלי – לזה שחולם לגדל בננות כדי לייצר צ’יפס בננה. לבחור היצירתי והמצחיק", אמרה. ביפין הוא אחד משני החטופים היחידים, יחד עם תמיר נמרודי, שלא התקבל לגביהם אות חיים עד ליום זה.