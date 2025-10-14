סרן דניאל פרץ הוא אחד החללים החטופים שהוחזרו אמש לישראל

סרן דניאל שמעון פרץ, תושב יד בנימין, הוא אחד מארבעת החטופים החללים אשר הושבו אמש (שני) לישראל.

דניאל נולד ביוהנסבורג שבדרום אפריקה ובגיל 13 עלה לארץ עם משפחתו. הוא אהב מאוד ספורט אתגרי, ולפני גיוסו נפצע במהלך סקי מים. לאחר ניתוח והתאוששות, הוא נלחם על מנת להעלות את הפרופיל הרפואי שלו כדי שיוכל להצטרף לחיל השריון. הוא הגשים את חלומו וסיים כמצטיין קורס מפקדי טנקים - ואף סיים בהצטיינות קורס קצינים.

בשבעה באוקטובר דניאל היה מוצב בנחל עוז. הוא וצוות הטנק שלו סייעו להדוף בגבורה מחבלים רבים. במהלך הקרב דניאל נפצע ונחטף ולאחר 163 ימים הוגדר כחלל צה"ל. לצידו נלחמו שורד השבי מתן אנגרסט ששב אמש לישראל, סמל ראשון איתי חן שעדיין חטוף בעזה, וסמל תומר ליבוביץ ז"ל שנפל בקרב.

מוקדם יותר היום אושר כי ביפין ג׳ושי, גיא אילוז ויוסי שרעבי הם החטופים החללים שגופותיהם הושבו מרצועת עזה.