עמלים על הטמנת מטענים: חמאס נערך לפעולה של צה"ל

חמאס נערך לפעולה רחבה של צה"ל ברצועת עזה ועמל על הטמנת מטענים כהכנה ל"קרב עד הכדור האחרון", כך חשף הערב (חמישי) כתבנו ברוך ידיד ב"מהדורה המרכזית".

גורם ערבי המקורב מאד לחמאס מסר ל-i24NEWS כי ההבנה בחמאס היא שראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה לשמוט ממנו את "תעודת הביטוח שלו - שהיא החטופים", וכי הוא מוטרד שצה"ל ימוטט את מצודת "האחים המוסלמים" ברצועה.

בשל כך, מנהיגי חמאס בעזה, בראשם עז א-דין חדאד מפקד הזרוע הצבאית, פועלים כעת בהטמנת מארבים, חומרי נפץ, מלכודים, מכשולים, וגם בהגברת האבטחה של החטופים. לפי הגורם הערבי, חדאד הוא הפוסק היחיד והאחרון בארגון והוא ממדר ומזלזל לחלוטין בהנהגת חו"ל של חמאס. הוא רואה בהם קישוט בלבד והם חסרי יכולת לקבל כל החלטה.

המטרה של חדאד היא להחזיר את צה"ל לקווי השישה באוקטובר אך במקביל, כך לפי הגורם, הוא מרגיש שהוא נמצא "עם הגב לקיר" ולכן אין לו ברירה אלא "להילחם עד הסוף".

גורם ביטחוני מסר ל-i24NEWS בתגובה כי "חדאד בהחלט נהנה מגיבוי הזרוע הצבאית של חמאס. מאז שהוא הציל את צפון רצועת עזה מתוכנית הגנרלים, הוא נחשב לנוקשה הרבה יותר גם ביחס לישראל, גם ביחס להנהגת חוץ". גורם מדיני אמר לנו ש"זה האיש שיוביל את חמאס, הוא זה שנהנה מההחלטה, רק מעצם העובדה שהוא מחזיק בחטופים. עז א-דין חדאד ואנשיו הם שנערכים כמעט לבדם עם המחבלים בעיקר בצפון רצועת עזה, לקרב הגדול".