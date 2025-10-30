צה"ל: במהלך הלילה, במסגרת פעילות של כוחות צה"ל להשמדת תשתית טרור של חיזבאללה במרחב הכפר בליידא שבדרום לבנון, זיהו הכוחות חשוד בתוך המבנה. הכוח החל בנוהל מעצר חשוד. משזוהה איום מיידי על הלוחמים, בוצע ירי להסרת האיום, זוהתה פגיעה. האירוע מתוחקר (ינון שלום-יתח)