צה"ל: תקפנו משגר ופיר של חיזבאללה בדרום לבנון
ערוצים לבנוניים דיווחו במהלך הלילה כי כוחות צה"ל פעלו בכפר בלידא שבמחוז נבטיה, בדרום לבנון • דיווח פלסטיני: צה"ל תקף במהלך הלילה בעיר עזה וביצע ירי במספר מוקדים בח'אן יונס • כל העדכונים
היום ה-755 למלחמה. ערוצים לבנוניים דיווחו במהלך הלילה כי כוחות צה"ל פעלו בכפר בלידא שבמחוז נבטיה, בדרום לבנון. דיווח פלסטיני: צה"ל תקף במהלך הלילה בעיר עזה ובח'אן יונס. הרמטכ"ל זמיר זימן דיון מיוחד בנושא תופעת ההברחות בגבול מצרים
צה"ל תקף תשתיות טרור, משגר ופיר של חיזבאללה במרחב אל מחמודיה שבדרום לבנון (ינון שלום יתח)
בלבנון דיווחו על סדרת תקיפות באזור הכפרים אל-ג'רמק ואל-מחמודיה שבדרום המדינה (לינה עבד)
צה"ל: במהלך הלילה, במסגרת פעילות של כוחות צה"ל להשמדת תשתית טרור של חיזבאללה במרחב הכפר בליידא שבדרום לבנון, זיהו הכוחות חשוד בתוך המבנה. הכוח החל בנוהל מעצר חשוד. משזוהה איום מיידי על הלוחמים, בוצע ירי להסרת האיום, זוהתה פגיעה. האירוע מתוחקר (ינון שלום-יתח)
הרמטכ"ל זמיר זימן דיון מיוחד בנושא תופעת ההברחות בגבול מצרים (ינון שלום יתח)
דיווח פלסטיני: צה"ל תקף במהלך הלילה בעיר עזה וביצע ירי למספר מקורות חשודים בח'אן יונס (לינה עבד)
ערוצים לבנוניים דיווחו במהלך הלילה כי כוחות צה"ל פעלו בכפר בלידא שבמחוז נבטיה, בדרום לבנון. כחלק מפעילות צה"ל באזור, דווח כי "צה"ל פוצץ מבנה" בכפר עדיסה שבדרום המדינה (לינה עבד)