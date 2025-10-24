המפגש המטלטל של בר קופרשטיין עם משפחתה של שני גבאי

שורד השבי בר קופרשטיין ששב ארצה בימים האחרונים, שימש במסיבת הנובה כסגן הקב"ט. כשהחלה המתקפה בשבעה באוקטובר, הייתה לו אפשרות לברוח, אבל הוא בחר במודע לחזור שוב ושוב לגיהנום, בניסיון לחלץ פצועים. במשך ארבע פעמים הוא נסע עם ריינג'ר כדי לחלץ את אותם פצועים. באחת הפעמים האלה הוא נפגש עם שני גבאי ז"ל שנרצחה בטבח. היום (שישי) נפגש עם משפחתה וסיפר להם את השתלשלות האירועים הבלתי נתפסת.

במהלך המתקפה, גבאי נורתה פעמיים באחת מרגליה. קופרשטיין, ששירת כחייל סדיר בצה"ל, אלתר חוסם עורקים כדי לסייע לה, הפנה אותה לכיוון אמבולנס נטוש, שהפך לאמבולנס אד"ם. במפגש עם המשפחה בכפר המכביה, הוא סיפר שלא לא הצליח לעזוב אותה ואיך הוא ניסה להתחנן בפני אבא שלה שלא יגיע לתופת. בתום המפגש משפחתה של שני העניקה לבר שרשרת חצי ירח. השרשרת שהייתה כל כך מזוהה עם שני, ושגם הביאה לזיהוי גופתה. צפו בקטע המלא מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד